Прослужат 6-7 лет: названы смартфоны Samsung с самой длительной поддержкой ПО

В список попали как премиальные Galaxy S26 Ultra и Galaxy Z Fold 8, так и доступные устройства линейки Galaxy "А".

Уже в конце июля 2026 Samsung начнет распространять следующее крупное обновление One UI 9 на базе Android 17. Обновление принесет обновленный дизайн, новые функции ИИ и ряд улучшений безопасности. Впрочем, многие модели Galaxy останутся на старой One UI.

Если ваш смартфон не вошел в список поддерживаемых устройств, эксперты Gizmochina порекомендовали устройства Samsung, которые еще долго будут получать обновления Android и патчи безопасности – вплоть до 2033 года.

В список вошли уже представленные или официально анонсированные устройства. Среди них:

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Galaxy S26 – семь крупных обновлений вплоть до Android 23.

Galaxy S26 – семь крупных обновлений вплоть до Android 23.

Galaxy S26 Ultra – семь крупных обновлений вплоть до Android 23.

Galaxy S25 FE – семь крупных обновлений вплоть до Android 23.

Galaxy Z Fold 8 – семь крупных обновлений вплоть до Android 24.

Galaxy Z Fold 8 Ultra – семь крупных обновлений вплоть до Android 24.

Galaxy Z Flip 8 – семь крупных обновлений вплоть до Android 24.

Galaxy Z Fold 7 – семь крупных обновлений вплоть до Android 23.

Galaxy Z Flip 7 – семь крупных обновлений вплоть до Android 23.

Galaxy Z Flip 7 FE – семь крупных обновлений вплоть до Android 23.

Galaxy Tab S11 / S11 Ultra – семь крупных обновлений вплоть до Android 23.

Galaxy Tab A11 Plus – семь крупных обновлений вплоть до Android 23.

Galaxy A57, A37, A27 – шесть крупных обновлений вплоть до Android 22.

Galaxy M47 – шесть крупных обновлений вплоть до Android 22.

Galaxy A07 5G – шесть крупных обновлений вплоть до Android 22.

На сегодня самый доступный смартфон Samsung с длительной программной поддержкой – Galaxy A07 5G за 150 долларов (около 6500 грн). Получается, что он получит последнее обновление Android и патч безопасности в феврале 2032 года.

Примерно столько же Apple поддерживает свои смартфоны. Так, свежую iOS 27 в рамках публичной беты можно установить на iPhone 11, который вышел в 2019 году.

Напомним, недавно Samsung завершила поддержку трех популярных смартфонов среднего класса – Galaxy A13, A23 и M33. Все они перестали получать как новые прошивки, так и патчи безопасности.

Новая утечка о Galaxy S27 Pro указывает на то, что именно эта модель может стать самым интересным флагманом Samsung в 2027 году – и, возможно, более рациональным выбором для большинства пользователей.

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