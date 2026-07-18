Искусственный интеллект решил математическую задачу, которая ставила ученых в тупик 80 лет

У ИИ есть те качества, которых не хватало людям для решения этой задачи.

Группа исследователей заявила, что им удалось опровергнуть давнюю нерешённую проблему, первоначально поставленную одним из самых известных деятелей современной математики. По их словам, спустя 80 лет гипотеза Пала Эрдеша о числе различных расстояний наконец-то была решена, пишет IFLScience.

Ученые заявили, что эту задачу смог решить искусственный интеллект. Результаты опубликовали на сайте OpenAI.

"Это самый впечатляющий отдельный результат. Но вы видите, что сейчас почти каждые несколько дней появляется какое-то новое доказательство, полученное с помощью ИИ. Это действительно меняет облик математических исследований", - сказала Нога Алон, комбинаторист из Принстонского университета, которая рецензировала доказательство в сопроводительной статье для OpenAI.

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Физик и математик из Техасского университета Томас Чен в разговоре с журналистами выразил опасения, что внедрение "черного ящика" в рабочий процесс строгой математики подрывает сами основы того, чем должна быть математика как область человеческой деятельности.

В издании напомнили, что суть гипотезы Эрдеша о числе различных расстояний заключается в следующем: при заданном произвольном количестве точек на плоскости, каково максимальное количество пар, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга? Однако ученым не удавалось доказать её уже 80 лет.

Как оказалось, была очень веская причина, по которой никто не мог доказать эту гипотезу. Когда перед OpenAI была поставлена задача решить эту проблему, компания вместо этого представила то, чего никто не ожидал: контрпример.

В издании подчеркнули, что найти контрпример было не так уж и сложно – как написал в своей части сопроводительной статьи, посвящённой обзору результата, комбинатор-арифметик из Манчестерского университета Томас Блум, это было "естественным, хотя и весьма нетривиальным, обобщением исходной решеточной конструкции Эрдеша".

Зачем для решения понадобился ИИ

В издании объяснили, что для того, чтобы придумать этот контрпример, человеку потребовалось бы, чтобы сразу произошло несколько маловероятных событий: ему пришлось бы не просто быть знакомым с этой задачей, но и увлеченно ею заниматься. Также ему понадобились бы знания в области теории классов полей – довольно несвязанной области математики, если не посмотреть на всю задачу под небольшим углом.

"ИИ использовал довольно сложные инструменты из алгебраической теории чисел. Возможно, оглядываясь назад, не совсем неожиданно, что между ними есть связь, но это не первое, о чём приходит в голову", - объяснила Алон.

Кроме того, ученые добавили, что для поиска контрпримера человеку потребовалась бы огромная настойчивость, позволяющая не сдаваться даже тогда, когда большинство людей уже давно бы сдались. Однако ИИ не имеет подобной проблемы.

Ученые подчеркнули, что у ИИ нет эго и ему не нужно отдыхать. Исследователи отметили, что это очень помогает в быстром поиске информации.

Искусственный интеллект создал вакцину

Ранее универсальная вакцина против коронавирусов, разработанная учеными Кембриджского университета и британской биотехнологической компании DIOSynVax, успешно прошла первое клиническое испытание с участием людей.

Особенность этой вакцины заключается в том, что при ее разработке использовали искусственный интеллект и машинное обучение, которые помогли создать так называемый "суперантиген" – компонент, обучающий иммунную систему распознавать широкий спектр вирусов. Это первый случай, когда вакцину, созданную с помощью ИИ, успешно протестировали на людях.

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