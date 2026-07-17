Венгрия заблокировала дальнейшие переговоры о вступлении Украины в ЕС, – СМИ

Это уже не первая палка, которую новое правительство Венгрии вставляет в колеса украинской евроинтеграции.

Венгрия в ходе заседания Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения заблокировала начало процедуры открытия переговорных кластеров № 2 и № 3 для Украины. В то же время Будапешт согласился на открытие кластера №3 для Молдовы, однако это предложение не получило поддержки большинства государств-членов Евросоюза. В результате никакого решения принято не было, пишет "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники в ЕС.

Как говорится в публикации, во время заседания 17 июля участники должны были утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы. Следующим шагом должно было стать направление обеим странам официальных писем с просьбой предоставить свои переговорные позиции по соответствующим кластерам.

По словам собеседника издания, именно позиция Венгрии стала главным препятствием для продвижения процесса.

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Издание отмечает, что венгерская сторона не поддержала открытие кластера № 3 для Украины, из-за чего фактически было заблокировано продвижение переговорного процесса не только для Киева, но и для Кишинева. Причиной стало то, что ряд государств-членов ЕС выступил против разделения Украины и Молдовы на пути к переговорам о вступлении.

Как сообщает "Европейская правда", представители нескольких стран настояли на совместном рассмотрении вопроса в отношении обоих государств, поэтому достичь компромиссного решения не удалось. Из-за отсутствия консенсуса участники заседания решили отложить рассмотрение вопроса.

"В результате, из-за отсутствия консенсуса, было решено вернуться к вопросу утверждения результатов скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы на следующем заседании COELA в среду, 22 июля", – говорится в материале.

Заседание 22 июля станет последним для Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения перед летним перерывом. После этого работа экспертов по вопросам расширения возобновится только осенью – следующая встреча в Брюсселе запланирована на 1 сентября. Таким образом, если государствам-членам не удастся достичь согласия 22 июля, дальнейшее рассмотрение вопроса об открытии новых переговорных кластеров для Украины и Молдовы будет отложено как минимум до начала осени.

При этом "Европейская правда" не уточняет, по каким причинам Венгрия заблокировала процесс.

Перспективы членства Украины в ЕС

Как писал УНИАН, в июне Венгрия уже задерживала ключевой процедурный шаг в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, выступив против отправки совместного письма от имени всех 27 членов блока. Это поставило под угрозу график, согласно которому Киев стремился открыть все шесть переговорных кластеров уже к середине июля.

Тогда венгерский премьер Петер Мадьяр настаивал на постепенном подходе, аргументируя это необходимостью учесть интересы стран Западных Балкан, которые годами ожидают продвижения в процессе вступления.

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