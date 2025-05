Он может прилететь на суд.

Российский бизнесмен, соучредитель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что готов свидетельствовать о якобы попытке вмешательства в выборы президента Румынии.

Лидер ультраправой партии "Alliance for the Union of Romanians" Джордже Симион призвал Конституционный суд страны аннулировать президентские выборы из-за внешнего вмешательства. По словам кандидата в президенты, у него якобы уже есть доказательства этих нарушений:

"Ни Франция, ни Молдова, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства. Ко всем румынам: срочно обратитесь в Конституционный суд с просьбой отменить этот фарс. Мы не сдадимся и не предадим! Это только начало великой победы!".

Дуров сделал репост этого поста в микроблоге X, написав следующее: "Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии".

По данным Politico, 12 мая прокуратура Парижа отказала основателю Telegram в разрешении на выезд в Соединенные Штаты Америки для "переговоров с инвестиционными фондами". Там пришли к выводу, что эта поездка не представляется необходимой или оправданной.

Выборы в Румынии

Напомним, предыдущие президентские выборы были отменены из-за выявленных нарушений. Победителем первого тура тогда стал ультраправый кандидат Келин Георгиску, однако после обнародования разведданных, которые свидетельствовали о масштабной кампании влияния со стороны России, Конституционный суд аннулировал результаты выборов.

В повторных выборах победу одержал независимый кандидат и мэр Бухареста Никушор Дан, получив 53,6% голосов. Симион, набравший 46,4%, сначала признал поражение, но впоследствии заявил о фальсификациях.

Основатель Telegram Дуров заявил, что получал запросы от западноевропейского правительства, вероятно Франции, с требованием ограничить консервативные голоса в Румынии на платформе.

Во Франции отрицают эти обвинения. Стоит напомнить, что Дуров находится под следствием во Франции по подозрению в возможном содействии преступной деятельности из-за недостаточной модерации контента в Telegram.

