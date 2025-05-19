Его уже поздравил Владимир Зеленский.

На президентских выборах в Румынии побеждает проевропейский независимый кандидат Никушор Дан.

Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии страны, обработано уже 99,49% бюллетеней. Дан получил 53,90% голосов избирателей, а ультраправый националист Джордже Симион, который уже успел объявить о своей "победе", 46,10%. Дан опубликовал в микроблоге X обращение к людям:

"Это была беспрецедентная мобилизация, а значит, победа принадлежит каждому из вас. Каждому румыну, который пришел на выборы, сделал так, чтобы его голос был услышан и боролся за то, во что он верит, за страну, которую он хочет и в которой хочет жить. С завтрашнего дня мы начинаем отстраивать Румынию. Объединенную, честную Румынию, основанную на уважении к закону и ко всем людям".

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Дана с победой, назвав ее исторической. Он подчеркнул, что Украине важно иметь надежного партнера в лице Румынии, потому что благодаря сотрудничеству можно укрепить как сами страны, так и Европу.

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"Мы всегда с большим уважением будем относиться к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый тяжелый период нашей истории. Дорогие румыны, вы всегда можете рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера. Мы способны преодолеть любые вызовы, если будем едины и сильны. Рассчитываю на дальнейшее развитие стратегического партнерства между нашими дружественными государствами для их стабильности, безопасности и благополучия", - написал президент в X.

Никушор Дан - биография

Дан родился 20 декабря 1969 года в городе Фегераш, Брашовского уезда. В 1987 и 1988 годах получил золотые медали на Международной математической олимпиаде. Получил степень доктора философии по математике в École Normale Supérieure в Париже.

По возвращении в Румынию основал Школу нормального высшего образования в Бухаресте и стал активистом в сфере защиты культурного наследия.

В 2015 году создал политическую платформу "Союз спасения Бухареста", которая впоследствии трансформировалась в партию "Союз спасения Румынии". В 2020 году был избран мэром Бухареста, а в 2024 году - переизбран на эту должность.

Никушор Дан последовательно выступал за поддержку Украины в войне против России. В апреле он заявил, что эта война является критически важной для безопасности Румынии и Молдовы, подчеркнув необходимость продолжения военной помощи Киеву.

В своей предвыборной кампании Дан подчеркивал важность укрепления связей с Европейским Союзом и НАТО, а также на увеличении оборонных расходов, чтобы противостоять российскому влиянию в регионе.

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