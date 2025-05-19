Он выступил с обвинением в сторону Парижа.

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что накануне президентских выборов в Румынии получал просьбы "заглушить консервативные голоса" в стране.

Российский бизнесмен написал в микроблоге X, что речь идет об одном из западноевропейских правительств. В скобках он добавил эмоджи в виде багета, который у многих ассоциируется с Францией. Дуров отметил, что Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей и не будет блокировать их политические каналы.

"Нельзя "защищать демократию", уничтожая демократию. Вы не можете "бороться с вмешательством в выборы", вмешиваясь в выборы. Вы либо имеете свободу слова и честные выборы - либо не имеете. И румынский народ заслуживает и то, и другое", - написал он.

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Министерство иностранных дел Франции и Европы назвало эти обвинения абсолютно безосновательными, отметив, что это лишь отвлекающий маневр от реальных угроз вмешательства в выборы. В опубликованном в X заявлении отмечается, что первый тур президентских выборов в Румынии аннулировали именно после цифрового и финансового вмешательства со стороны связанных с Россией субъектов:

"Как партнер и друг, мы напоминаем, что Франция поддержала Румынию в ее вступлении в Европейский Союз, ее реформах, вхождении в Шенгенскую зону и прогрессе. Ради ее безопасности, например, отправили наших солдат через пять дней после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Ложь о Франции, оскорбление ее - это разрыв этой истории".

Впоследствии Дуров опубликовал новое сообщение, в котором уже утверждал, что весной глава французской внешней разведки Николя Лернер лично просил его "запретить консервативные голоса" в Румынии.

"Я отказался. Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. Мы не начнем делать это в Европе", - написал он.

Выборы в Румынии

Напомним, в декабре Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов из-за выявленных нарушений, включая внешнее вмешательство и манипуляции в социальных сетях, повлиявших на результаты голосования.

В частности, пророссийский кандидат Келин Джорджеску получил значительную поддержку благодаря кампании в TikTok, которая, по данным спецслужб, координировалась из России.

Вчера в стране прошли новые выборы, на них побеждает мэр Бухареста Никушор Дан. Он выступает за укрепление связей с Евросоюзом и НАТО, а также видит угрозу в России.

В Министерстве иностранных дел страны заявляли о новых признаках российского вмешательства в выборы. В частности, там сообщили о вирусной кампании фейковых новостей в сети.

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