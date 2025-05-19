Пророссийский Джордже Симион признал поражение.

Во втором туре президентских выборов в Румынии победил прозападный кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. Центральная избирательная комиссия страны обработала 100% протоколов, по результатам голосования Никушор Дан получил 53,6% голосов, а пророссийский кандидат Джордже Симион - 46,4%.

Напомним, экзитполы еще до подсчета голосов показывали победу Дана, однако Симион тогда заявил, что не доверяет этим данным и объявил о своей победе.

Однако после публикации официальных данных он все же признал свое поражение.

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"Я хочу поздравить моего оппонента, Никушора Дана. Он выиграл выборы, и такова была воля румынского народа", — сказал Симион в видео в Facebook.

При этом он добавил, что намерен продолжать "борьбу за Румынию".

Как отмечает Reuters, за выборами в Румынии, как и за первым туром президентских выборов в Польше, пристально следят по всей Европе на фоне опасений, что народный гнев по поводу миграции и давления стоимости жизни может усилить поддержку Трампа и подорвать единство на континенте по поводу того, как бороться с Россией.

Президент Румынии обладает значительными полномочиями, включая руководство советом обороны, который принимает решения о военной помощи. Президент также будет иметь право контролировать внешнюю политику, с правом налагать вето на голоса ЕС, требующие единогласия.

Политические аналитики говорили, что победа Симиона рисковала бы изолировать Румынию за рубежом, подрывая частные инвестиции и дестабилизируя восточный фланг НАТО.

Выборы в Румынии - новости

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Дана с победой, назвав ее исторической. Он подчеркнул, что Украине важно иметь надежного партнера в лице Румынии, потому что благодаря сотрудничеству можно укрепить как сами страны, так и Европу.

Напомним, Никушор Дан, в отличие от его оппонента Джорджа Симиона, последовательно выступал за поддержку Украины в войне против России. В апреле он заявил, что эта война является критически важной для безопасности Румынии и Молдовы, подчеркнув необходимость продолжения военной помощи Киеву.

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