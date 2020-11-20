Ранее страны Балтии в совместной координации ввели санкции против около 130 белорусских чиновников, в том числе и против Лукашенко.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявляет, что Литва в координации с Эстонией и Латвией ввела национальные ограничительные меры еще против 28 белорусов.

Об этом глава МИД Литвы сообщил в микроблоге Twitter.

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"Во взаимодействии с Латвией и Эстонией, Литва применила санкции в отношении еще 28 человек, причастных к насилию против протестующих в Беларуси, в том числе причастных к смерти Романа Бондаренко. Если жестокость не прекратится, мы расширим санкции", - подчеркнул Линкявичюс.

Ранее страны Балтии в совместной координации ввели санкции против около 130 белорусских чиновников, в том числе президента Александра Лукашенко.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных.

С 25 октября в Беларуси началась всеобщая забастовка.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

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Автор: Виталий Саенко