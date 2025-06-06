Некоторые американские законодатели не осознают масштабов кампании по перевооружению, которую ведёт Россия, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, спустя день после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Он встретился с несколькими сенаторами на Капитолийском холме и попросил их обратить внимание на то, какое перевооружение ведёт сейчас Россия, пишет Reuters. "Они явно не имеют представления о том, что там происходит", — добавил он на бизнес-конференции в Берлине, не назвав конкретных сенаторов.
Что известно о перевооружении России
С начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия перевела оборонные заводы на круглосуточную работу и заключила сделки по поставкам оружия с Северной Кореей и Ираном, что побудило европейских чиновников предупредить: Москва вскоре может оказаться в состоянии атаковать территорию НАТО.
Россия, которая увеличила оборонный бюджет на 2025 год до самого высокого уровня со времён холодной войны, отрицает наличие подобных намерений и утверждает, что проводит "специальную военную операцию" в Украине якобы для защиты своей безопасности от враждебного Запада.
"Консерватор Мерц, пришедший к власти в мае, стал последним европейским лидером, посетившим Трампа с целью убедить его в необходимости поддерживать Украину в войне с Россией и сохранять безопасность Европы через участие США в альянсе НАТО", - пишет СМИ.
По словам Мерца, его обнадёжили слова Трампа, прозвучавшие во время их публичной встречи в Овальном кабинете, особенно чёткое "решительное нет" в ответ на вопрос о возможном выходе США из НАТО. К тому же, европейские страны начали увеличивать расходы на оборону.
Ещё до вступления в должность Мерц сформировал временное парламентское большинство для внесения поправок в Конституцию Германии, позволивших исключить военные расходы из основных правил по заимствованиям. С тех пор он пообещал дополнительно направить 1,5% ВВП на инфраструктуру двойного назначения (военную и гражданскую).
Мерц поддержал требование Трампа, чтобы страны НАТО взяли на себя обязательство по увеличению оборонных расходов до более чем 5% от ВВП в будущем. "Нравится нам это или нет, но мы ещё долго будем зависеть от Соединённых Штатов", - подчеркнул канцлер Германии.
Что известно о военной машине России
Ранее УНИАН сообщал, что военный бюджет РФ превысил расходы на оборону стран ЕС вместе взятых. Если в прошлом году расходы оккупантов выросли до 462 миллиардов долларов (13 триллионов рублей), то европейские оборонные бюджеты, включая Великобританию составили на 5 миллиардов меньше — $457 млрд.
Аналитик Telegraph, в свою очередь, рассказал, как легко остановить военную машину Путина. Его решение заключается в снижении цен на нефть. При цене 50 долларов за баррель нефти марки Urals, Путин не сможет продолжать воевать.