Канцлер Германии рассказал, что пытался обратить их внимание на происходящее.

Некоторые американские законодатели не осознают масштабов кампании по перевооружению, которую ведёт Россия, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, спустя день после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Он встретился с несколькими сенаторами на Капитолийском холме и попросил их обратить внимание на то, какое перевооружение ведёт сейчас Россия, пишет Reuters. "Они явно не имеют представления о том, что там происходит", — добавил он на бизнес-конференции в Берлине, не назвав конкретных сенаторов.

Что известно о перевооружении России

С начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия перевела оборонные заводы на круглосуточную работу и заключила сделки по поставкам оружия с Северной Кореей и Ираном, что побудило европейских чиновников предупредить: Москва вскоре может оказаться в состоянии атаковать территорию НАТО.

Видео дня

Россия, которая увеличила оборонный бюджет на 2025 год до самого высокого уровня со времён холодной войны, отрицает наличие подобных намерений и утверждает, что проводит "специальную военную операцию" в Украине якобы для защиты своей безопасности от враждебного Запада.

"Консерватор Мерц, пришедший к власти в мае, стал последним европейским лидером, посетившим Трампа с целью убедить его в необходимости поддерживать Украину в войне с Россией и сохранять безопасность Европы через участие США в альянсе НАТО", - пишет СМИ.

По словам Мерца, его обнадёжили слова Трампа, прозвучавшие во время их публичной встречи в Овальном кабинете, особенно чёткое "решительное нет" в ответ на вопрос о возможном выходе США из НАТО. К тому же, европейские страны начали увеличивать расходы на оборону.

Ещё до вступления в должность Мерц сформировал временное парламентское большинство для внесения поправок в Конституцию Германии, позволивших исключить военные расходы из основных правил по заимствованиям. С тех пор он пообещал дополнительно направить 1,5% ВВП на инфраструктуру двойного назначения (военную и гражданскую).

Мерц поддержал требование Трампа, чтобы страны НАТО взяли на себя обязательство по увеличению оборонных расходов до более чем 5% от ВВП в будущем. "Нравится нам это или нет, но мы ещё долго будем зависеть от Соединённых Штатов", - подчеркнул канцлер Германии.

Что известно о военной машине России

Ранее УНИАН сообщал, что военный бюджет РФ превысил расходы на оборону стран ЕС вместе взятых. Если в прошлом году расходы оккупантов выросли до 462 миллиардов долларов (13 триллионов рублей), то европейские оборонные бюджеты, включая Великобританию составили на 5 миллиардов меньше — $457 млрд.

Аналитик Telegraph, в свою очередь, рассказал, как легко остановить военную машину Путина. Его решение заключается в снижении цен на нефть. При цене 50 долларов за баррель нефти марки Urals, Путин не сможет продолжать воевать.

Вас также могут заинтересовать новости: