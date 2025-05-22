По его мнению, когда Путин посмотрел на Запад 24 февраля 2022 года, он не увидел жизнеспособного обычного сдерживания.

Президент США Дональд Трамп наконец признался европейским лидерам на этой неделе, что российский лидер Владимир Путин не заинтересован в мире - не в последнюю очередь потому, что он думает, что побеждает. Об этом пишет аналитик Хамиш де Бреттон-Гордон для Telegraph.

"Великий дельец, похоже, ничего не добился в своем марафонском разговоре с российским президентом, и легко почувствовать, что он сдается. Конечно, его ближайшая команда излучает очень сильную атмосферу, что они были бы рады дистанцироваться от того, что кажется неразрешимой проблемой", - отмечает эксперт.

Он утверждает, что Трамп и его команда "напыщенно и наивно топтались" в своих попытках положить конец боевым действиям в Украине, высокомерно думая, что они знают лучше, чем кто-либо другой, кто был вовлечен.

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"Когда они имели дело с кровью и кишками, а не с недвижимостью, они были настолько полностью переиграны тираном с каменным лицом в Кремле, что легко сделать вывод, что Трамп может ухудшить положение украинцев и Европы, а не улучшить его. Пока мы все останавливаемся и ловим каждое слово Трампа, Путин продолжает свой заявленный план по восстановлению западных границ Советского Союза", - пишет де Бреттон-Гордон.

По его мнению, российский лидер не изменил своей позиции ни на дюйм с начала войны.

"Российские требования о прекращении огня - о выводе украинских войск из всех четырех областей, которые частично контролируются Россией, и об отходе от Запада - невыполнимы для президента Зеленского. Путин знает это, и он также знает, что для своего долголетия в Кремле и, вероятно, для своего личного выживания он должен достичь, по крайней мере, своей главной цели - подчинить Украину", - отмечает аналитик.

Он твердо уверен, что Путин не сможет долго сражаться, если цена на нефть марки Urals упадет до 50 долларов за баррель, а это то, что Трамп может сделать. Серьезные санкции против России и тех, кто покупает ее нефть, находятся в его власти и дадут результаты. Дальнейшие санкции США в конечном итоге приведут к "смерти от тысячи сокращений" российской экономики. Де Бреттон-Гордон пояснил:

"Между тем, мы в Европе должны, как говорит Трамп, внести свой вклад. Нравится вам это или нет, незаконное вторжение Путина более трех лет назад вернуло холодную войну в Европу, которая в любой момент может стать горячей. Сил США в Европе будет меньше, чем было во времена старой холодной войны, поэтому мы не должны просто вооружаться, как тогда: нам нужно действовать лучше. Мы должны подготовиться к войне или быть готовыми проиграть. Балтийские государства и Польша знают, что они следующие в списке Путина на подчинение, и если это произойдет, мы все будем в состоянии войны в Европе".

По его мнению, когда Путин посмотрел на запад 24 февраля 2022 года, он не увидел жизнеспособного обычного сдерживания, а когда он посмотрит на Запад завтра, он должен увидеть мощную коалицию в Европе, которая способна отправить его туда, откуда он пришел.

Санкции против РФ

Ранее демократ Ричард Блюментал и республиканец Линдси Грэм заявили, что готовы подать законопроект о санкциях против РФ, если Россия не покажет, что она действительно готова идти на прекращение огня. Отмечается, что этот законопроект уже имеет 80 голосов.

В США группы влияния давят на сенаторов и конгрессменов, чтобы те вели более жесткий разговор с Россией. Такое мнение высказал генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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