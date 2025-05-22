Президент США Дональд Трамп наконец признался европейским лидерам на этой неделе, что российский лидер Владимир Путин не заинтересован в мире - не в последнюю очередь потому, что он думает, что побеждает. Об этом пишет аналитик Хамиш де Бреттон-Гордон для Telegraph.
"Великий дельец, похоже, ничего не добился в своем марафонском разговоре с российским президентом, и легко почувствовать, что он сдается. Конечно, его ближайшая команда излучает очень сильную атмосферу, что они были бы рады дистанцироваться от того, что кажется неразрешимой проблемой", - отмечает эксперт.
Он утверждает, что Трамп и его команда "напыщенно и наивно топтались" в своих попытках положить конец боевым действиям в Украине, высокомерно думая, что они знают лучше, чем кто-либо другой, кто был вовлечен.
"Когда они имели дело с кровью и кишками, а не с недвижимостью, они были настолько полностью переиграны тираном с каменным лицом в Кремле, что легко сделать вывод, что Трамп может ухудшить положение украинцев и Европы, а не улучшить его. Пока мы все останавливаемся и ловим каждое слово Трампа, Путин продолжает свой заявленный план по восстановлению западных границ Советского Союза", - пишет де Бреттон-Гордон.
По его мнению, российский лидер не изменил своей позиции ни на дюйм с начала войны.
"Российские требования о прекращении огня - о выводе украинских войск из всех четырех областей, которые частично контролируются Россией, и об отходе от Запада - невыполнимы для президента Зеленского. Путин знает это, и он также знает, что для своего долголетия в Кремле и, вероятно, для своего личного выживания он должен достичь, по крайней мере, своей главной цели - подчинить Украину", - отмечает аналитик.
Он твердо уверен, что Путин не сможет долго сражаться, если цена на нефть марки Urals упадет до 50 долларов за баррель, а это то, что Трамп может сделать. Серьезные санкции против России и тех, кто покупает ее нефть, находятся в его власти и дадут результаты. Дальнейшие санкции США в конечном итоге приведут к "смерти от тысячи сокращений" российской экономики. Де Бреттон-Гордон пояснил:
"Между тем, мы в Европе должны, как говорит Трамп, внести свой вклад. Нравится вам это или нет, незаконное вторжение Путина более трех лет назад вернуло холодную войну в Европу, которая в любой момент может стать горячей. Сил США в Европе будет меньше, чем было во времена старой холодной войны, поэтому мы не должны просто вооружаться, как тогда: нам нужно действовать лучше. Мы должны подготовиться к войне или быть готовыми проиграть. Балтийские государства и Польша знают, что они следующие в списке Путина на подчинение, и если это произойдет, мы все будем в состоянии войны в Европе".
По его мнению, когда Путин посмотрел на запад 24 февраля 2022 года, он не увидел жизнеспособного обычного сдерживания, а когда он посмотрит на Запад завтра, он должен увидеть мощную коалицию в Европе, которая способна отправить его туда, откуда он пришел.
Санкции против РФ
Ранее демократ Ричард Блюментал и республиканец Линдси Грэм заявили, что готовы подать законопроект о санкциях против РФ, если Россия не покажет, что она действительно готова идти на прекращение огня. Отмечается, что этот законопроект уже имеет 80 голосов.
В США группы влияния давят на сенаторов и конгрессменов, чтобы те вели более жесткий разговор с Россией. Такое мнение высказал генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.