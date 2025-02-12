Недавно Трамп призвал европейских союзников по НАТО выделять на оборону 5% своего ВВП.

Российские расходы на оборону в прошлом году выросли на 42% в реальном выражении, достигнув 13,1 трлн рублей. Это примерно 462 млрд долларов, если учитывать паритет покупательной способности. Для сравнения, европейские оборонные бюджеты, включая Великобританию и страны-члены Евросоюза, в прошлом году выросли почти на 12%, до 457 млрд долларов, пишет Financial Times.

Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) предупреждают, что в этом году общие расходы РФ на оборону увеличатся на 13,7% и достигнут 15,6 трлн рублей.

Специалисты отмечают, что европейцы могут столкнуться с серьезными вызовами в сфере безопасности, если Соединенные Штаты сократят поддержку Украины и Европы.

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Определенные шаги в этом направлении уже делаются. Так, французские расходы на оборону в прошлом году выросли на 4,5%, до 64 млрд долларов. Это эквивалентно примерно 2% ВВП. Эстония потратила на оборону почти 4%, тогда как Польша выделила 3,25% своего ВВП.

Европейские расходы на оборону растут

Ранее новый американский президент Дональд Трамп призвал европейских союзников по НАТО выделять на оборону 5% своего ВВП. Некоторые из европейских политиков назвали инициативу "бредом и безумием".

Впрочем, под давлением Трампа уже две страны НАТО - Литва и Эстония - согласились тратить на оборону 5% ВВП. Как сообщалось, в Литве хотят финансировать резкое увеличение расходов за счет государственных займов, а также общеевропейских финансовых инструментов.

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