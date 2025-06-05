Канцлер Германии надеется убедить президента США надавить на Россию.

Президент США Дональд Трамп является именно тем человеком, который может остановить войну в Украине, оказывая давление на Россию. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на брифинге в Белом доме.

Он отметил, что они с Трампом оба придерживаются мнения, что "это ужасная война", и надо как можно быстрее положить ей конец. При этом Мерц довольно грубо польстил президенту США, одновременно подталкивая его намерения в нужном направлении.

"[Трамп] - ключевой человек в мире, который действительно может [остановить это], оказывая давление на Россию. И я думаю... мы обязаны что-то с этим сделать сейчас, остановить это после трех с половиной лет, что действительно ужасно", - сказал Мерц и пообещал подробно обсудить этот вопрос с Трампом уже за закрытыми дверями.

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Немецкий канцлер отметил, что "мы на стороне Украины" и пообещал сделать Украину сильнее, "чтобы Путин остановил эту войну".

Встреча Трампа с Мерцом

Как писал УНИАН, сегодня проукраински настроенный канцлер Германии Фридрих Мерц находится с официальным визитом в США. Ожидается, что помимо прочего значительную часть своего внимания Мерц и Трамп посвятят обсуждению именно путей окончания войны в Украине.

В открытой части встречи, на которой присутствовали журналисты, Трамп сообщил, что имеет у себя в голове "дедлайн для санкций против России". Он пообещал быть "очень жестким", а затем добавил, что "это может касаться обеих стран" - и России, и Украины.

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