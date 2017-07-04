Спецслужбы ФРГ: Россия постарается повлиять на выборы в Бундестаг

Россия постарается повлиять на результаты выборов в немецкий Бундестаг, которые состоятся 24 сентября. Такое ожидание высказал министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere) на пресс-конференции во вторник, 4 июля, в Берлине, как сообщает DW.

Министр напомнил о кибератаке на Бундестаг 2015 года, во время которой нападавшие похитили большое количество информации. "Мы ожидаем, что часть этой информации всплывет в ближайшие недели", - цитирует де Мезьєра информагентство Reuters.

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Впрочем, сейчас нет признаков того, что Россия будет поддерживать какую-нибудь из немецких партий, отметил глава Федерального ведомства по защите конституции Ханс-Георг Маассен (Hans-Georg Maassen). Глава спецслужбы также добавил, что у его ведомства нет четких доказательств, что кибератака с помощью вируса Petya, которая на прошлой неделе началась с Украины и поразила значительное количество стран мира, была организована из России.

Напомним, что Служба безопасности Украины на днях заявила, чтоатаку с помощью Petya осуществили российские спецслужбы. По данным СБУ, злоумышленники хотели ударить по Украине и создать панику среди населения.

Де Мезьер и Маассен представили в Берлине годовой отчет Федерального ведомства по охране конституции. В этом отчете Россия, Китай, Иран и Турция обвиняются в усиленном шпионаже в Германии. Кроме того, Маассен заявил о риске дальнейших терактов в Германии. Он указал на то, что в стране находятся много потенциальных исламистов, а также рекордно возросло количество левых и правых экстремистов.