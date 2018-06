Трамп назвал Обаму "плохим парнем", обвинив в прослушивании его телефонов

Как написал Трамп в своем Twitter, Обама якобы прослушивал телефонную линию в «Трамп-тауэр» прямо перед его победой.

«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои телефонные линии в Trump Tower незадолго до победы. Ничего не нашел. Это Маккартизм!», – написал Трамп, добавив, что хороший адвокат мог бы собрать кучу доказательств относительно прослушивания Обамой телефонных линий в октябре, незадолго до выборов.

«Как низко пошел президент Обама, прослушивая мои телефоны во время святейшего избирательного процесса. Это Никсон / Уотергейт. Плохой (или больной) парень!», – добавил Трамп, сравнив описываемую им ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972-1974 гг., закончившимся отставкой президента США Ричарда Никсона.

При этом Трамп не привел конкретных доказательств того, что его телефонные линии прослушивались.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2017 г.

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2017 г.

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2017 г.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2017 г.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп обвинил Обаму в разглашении секретной информации и протестах.

В интервью телеканалу Fox News Трампа спросили о том, что он думает по поводу протестов, с которыми столкнулись некоторые республиканцы на встречах с избирателями в муниципалитетах разных городов страны. По словам Трампа, он уверен в том, что некоторые сторонники Обамы стоят за этими протестами, также как и за утечками материалов Белого дома в прессу.