"Война будущего" между США и Россией или Китаем будет крайне быстрой и смертоносной – американские генералы
Любая будущая война Америки с Россией или Китаем будет "крайне быстрой и смертоносной", и будет отличаться невиданной за последние 60 лет жестокостью.
Высокие технологии изменят характер любой будущей войны, и почти неизбежный конфликт США с Китаем или Россией будет крайне быстрым и жестоким. Об этом шла речь на мероприятии "Армия будущего" во вторник, о котором пишут The Independent и Defense One.
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"Искусственный интеллект и роботизированное оружие ускорят любой конфликт в будущем... Скорость, с которой машины смогут принимать решения, поставит под вопрос нашу способность действовать, требуя новых взаимоотношений между человеком и машиной", - считает генерал-майор Вильям Хиггс.
Он предупредил, что технический прогресс, которого Россия и Китая достигли в последние годы, требует от Белого дома подготовки к насилию, невиданному американской армией со времен Кореи.
"США сталкиваются с экзистенциальной угрозой от некоторых агрессивно действующих в гонке вооружений стран, отметил заместитель начальника штаба по операциям, планам и учениям генерал-лейтенант Джозеф Андерсон.
Такая война "почти гарантирована", заявил начальник штаба армии генерал Марк Милли.
Как сообщалось, в РФ на этой неделе проходят общенациональные тренировки гражданской обороны, "чтобы гарантировать, что страна должным образом подготовлена в случае ядерного, химического и биологического нападения со стороны Запада".
При этом, как писал The Independent, Россия модернизирует свой ядерный арсенал за счет введения нового поколения ядерных бомбардировщиков, баллистических ракет и ядерного оружия для подводных лодок. Таким образом, несмотря на международные соглашения о сокращении запасов ядерного оружия, «Кремль стремится увеличить свой ядерный потенциал, чтобы перевесить высокую огневую мощь США».
В свою очередь министр обороны США Эш Картер заявил, что Пентагон потратит 108 миллиардов долларов в течение пяти лет на модернизацию ядерного оружия.