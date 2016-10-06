"Война будущего" между США и Россией или Китаем будет крайне быстрой и смертоносной – американские генералы

Высокие технологии изменят характер любой будущей войны, и почти неизбежный конфликт США с Китаем или Россией будет крайне быстрым и жестоким. Об этом шла речь на мероприятии "Армия будущего" во вторник, о котором пишут The Independent и Defense One.

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"Искусственный интеллект и роботизированное оружие ускорят любой конфликт в будущем... Скорость, с которой машины смогут принимать решения, поставит под вопрос нашу способность действовать, требуя новых взаимоотношений между человеком и машиной", - считает генерал-майор Вильям Хиггс.

Он предупредил, что технический прогресс, которого Россия и Китая достигли в последние годы, требует от Белого дома подготовки к насилию, невиданному американской армией со времен Кореи.

"США сталкиваются с экзистенциальной угрозой от некоторых агрессивно действующих в гонке вооружений стран, отметил заместитель начальника штаба по операциям, планам и учениям генерал-лейтенант Джозеф Андерсон.

Такая война "почти гарантирована", заявил начальник штаба армии генерал Марк Милли.

Как сообщалось, в РФ на этой неделе проходят общенациональные тренировки гражданской обороны, "чтобы гарантировать, что страна должным образом подготовлена в случае ядерного, химического и биологического нападения со стороны Запада".

При этом, как писал The Independent, Россия модернизирует свой ядерный арсенал за счет введения нового поколения ядерных бомбардировщиков, баллистических ракет и ядерного оружия для подводных лодок. Таким образом, несмотря на международные соглашения о сокращении запасов ядерного оружия, «Кремль стремится увеличить свой ядерный потенциал, чтобы перевесить высокую огневую мощь США».

В свою очередь министр обороны США Эш Картер заявил, что Пентагон потратит 108 миллиардов долларов в течение пяти лет на модернизацию ядерного оружия.