Пентагон за пять лет направит $108 миллиардов на модернизацию ядерного оружия

05:43, 27 сентября 2016
Мир
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Министр обороны США Эш Картер заявил, что Пентагон потратит 108 миллиардов долларов в течение пяти лет на модернизацию ядерного оружия.

REUTERS

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на ABC News.

Картер отметил, что несмотря на окончание холодной войны, ядерное оружие необходимо для сдерживания России и других потенциальных агрессоров. Он обвинил Россию в "бряцании ядерным оружием", а КНДР - в провокациях, связанных с ядерным оружием и баллистическим и ракетами

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"На сегодняшний день наиболее вероятное применение ядерного оружия - это не массивный ядерный обмен в стиле классической холодной войны, а скорее неразумное обращение к более мелким, но все-таки невиданно страшным атакам, например, от России или Северной Кореи", - отметил Картер.

По словам главы Пентагона, США в течение следующих 5 лет планируют потратить 108 миллиадров долларов на модернизацию и поддержание ядерного оружия.

"Многообразный и динамичный спектр ядерных угроз все еще существует", - сказал он, отметив, что в связи с этим США нужно ускорить свой план по модернизации ядерного оружия.

Ранее УНИАН сообщал, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой настоятельно призвал все государства без промедления присоединиться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 

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