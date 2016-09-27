Пентагон за пять лет направит $108 миллиардов на модернизацию ядерного оружия

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на ABC News.

Картер отметил, что несмотря на окончание холодной войны, ядерное оружие необходимо для сдерживания России и других потенциальных агрессоров. Он обвинил Россию в "бряцании ядерным оружием", а КНДР - в провокациях, связанных с ядерным оружием и баллистическим и ракетами

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"На сегодняшний день наиболее вероятное применение ядерного оружия - это не массивный ядерный обмен в стиле классической холодной войны, а скорее неразумное обращение к более мелким, но все-таки невиданно страшным атакам, например, от России или Северной Кореи", - отметил Картер.

По словам главы Пентагона, США в течение следующих 5 лет планируют потратить 108 миллиадров долларов на модернизацию и поддержание ядерного оружия.

"Многообразный и динамичный спектр ядерных угроз все еще существует", - сказал он, отметив, что в связи с этим США нужно ускорить свой план по модернизации ядерного оружия.

Ранее УНИАН сообщал, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой настоятельно призвал все государства без промедления присоединиться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).