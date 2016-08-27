В столице Зимбабве полиция водометами и слезоточивым газом разогнала акцию протеста

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

92-летний президент Роберт Мугабе, бессменно правящий страной с 1980 года (сперва в должности премьера, а с 1987 года президента), заявил, что в Зимбабве не будет "арабской весны".

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Он также утверждал, что за происходящим стоят внешние силы. По его словам, США и другие страны Запада оказывают финансовую помощь зимбабвийской оппозиции.

Противники Мугабе вышли на улицы с призывом к реформам, в том числе к изменениям в избирательной системе. Столкновения охватили большую часть города и стали самыми жестокими за последние двадцать лет.

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Лидеры оппозиции обещают, что протесты продолжатся.

Наблюдатели отмечают снижение поддержки властей на фоне экономического спада и высокой безработицы.

В последний раз волнения такого масштаба произошли в Зимбабве в 1998 году, указывает Рейтер. Тогда страна пережила тяжелейший экономический кризис и гиперинфляцию. Этому предшествовал голод. Последствия тех экономических потрясений до сих пор не удается преодолеть.