В НАТО допустили ужесточение санкций против России

Депутаты парламентов стран НАТО призывают свои правительства рассмотреть более жесткие экономические санкции, если Россия не будет соблюдать соглашение о прекращении огня в восточной Украине.

Об этом сообщается на сайте Парламентской ассамблеи НАТО.

Требование "быть готовыми ужесточить санкции, если Россия не выполнит своих обязательств", содержится в проекте резолюции Комитета по экономике и безопасности ПА НАТО, которая должна быть принята в понедельник на пленарной сессии этой организации, проходящей в этом году в норвежском Ставангере.

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Парламентарии считают также, что санкции должны быть сохранены, пока не в полной мере реализовано Минское соглашение о прекращении огня.

Правительства стран НАТО, говорится в проекте, должны обеспечить "полную поддержку" украинского правительства и ослабить экономическое влияние РФ, уменьшив зависимость Европы от российских нефти и газа.

Тем не менее, участники ПА НАТО подчеркнули, что Запад хочет поддерживать связь с Москвой, несмотря на напряженность в Украине и военные действия России в Сирии.

В докладе Политического комитета ассамблеи, отмечается, что странам НАТО следует попытаться "оживить видение единой и свободной Европы, в которой Россия играла бы конструктивную роль".

В другом проекте, принятом Комитетом по гражданскому измерению безопасности, депутаты призывают НАТО и ЕС более оперативно реагировать на явную дезинформацию с российской стороны. Польский депутат Витольд Ващжуковски сказал, что пропаганда ненависти - это не виртуальная угроза. Она подстрекает к реальным боевым действиям в Восточной Украине, ее жертвой становятся оппозиционные политики, как это было с Борисом Немцовым.

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В проекте резолюции, который, как ожидается, будет принят на пленарном заседании ассамблеи в понедельник, содержится призыв к "более жестким правовым мерам", таким как штрафы за пропаганду ненависти или очевидную ложь, а также к "поощрению высоких мировых журналистских стандартов и помощи журналистским расследованиям".

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон и канцлер Германии Ангела Меркель согласились, что Европейский Союз должен сохранять санкции в отношении России, пока минские договоренности по урегулированию ситуации в части востока Украины не будут выполнены полностью.