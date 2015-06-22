ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 года

Европейский Союз принял решение, которым продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, решение было принято сегодня без обсуждения в Люксембурге в рамках заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

В частности, санкции касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, а также экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором.

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Как сообщалось, продление экономических санкций против РФ является результатом договоренности лидеров Евросоюза связать эти санкции с полным выполнением до 31 декабря Минских договоренностей. Это было решено во время заседания Европейского Совета 19-20 марта.

Решение об экономических санкциях против РФ из-за аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины было принято 31 июня 2014 года. Санкции были ужесточены 8 сентября 2014 года.