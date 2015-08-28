В России вновь проведен обыск у бывшего учителя, ранее осужденного за проукраинские стихи

Об этом он рассказал изданию "Дождь" в пятницу, 28 августа.

По словам Бывшева, трое сотрудников полиции, один из которых работает в управлении МВД по противодействию экстремизму, пришли к нему рано утром и вели обыск больше двух часов. Они показали Бывшеву документ об обыске за подписью судьи, которая вела прошлое дело против него. Полицейские пояснили, что обыск проводится из-за инцидента с попыткой поджога здания прокуратуры в Кромах в ночь на 6 августа.

У Бывшева изъяли пять флеш-карт «с литературными материалами, интервью и материалами по книгам», а также ноутбук. Он был куплен на деньги, которые собрали сторонники Бывшева после того, как его компьютер изъяли по решению суда.

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Затем он поехал на допрос, где ему задавали вопросы о поджоге прокуратуры. У него сняли отпечатки пальцев.

Бывшев предполагает, что обыск был лишь предлогом для того, чтобы лишить его доступа в интернет, так как он продолжает высказывать свое мнение, неугодное властям.

В МВД РФ пока не прокомментировали действия своих сотрудников.

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Как сообщал УНИАН, суд поселка Кромы Орловской области приговорил к шести месяцам общественных работ учителя и поэта Александра Бывшева, признанного виновным в экстремизме и разжигании национальной розни.

Ранее сообщалось, что донос на Бывшева прислал его коллегам некий "патриот Крыма", и сотрудники школы дружно его поддержали - в частности, директор школы Людмила Агошкова сразу обратилась к бывшему прокурору Кромского района.

Примечательно, что все без исключения сотрудники школы, пожелавшие выступить свидетелями обвинения, путались в показаниях и не помнили, о чем было стихотворение.