Как заявил "губернатор" Севастополя Развожаев, парад отменен "из соображений безопасности".

После уничтожения российского Су-30 вблизи Новороссийска украинским беспилотником Россия отменила парад ко дню победы в оккупированном Севастополе - главной военно-морской базе РФ, пишет The Telegraph.

В публикации говорится, что заявление об отмене парада "из соображений безопасности" обнародовали в понедельник, 5 мая, российские государственные СМИ со ссылкой на так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

"Это решение было принято после удара украинского морского беспилотника, который 2 мая уничтожил российский истребитель Су-30 вблизи Новороссийска", - отмечается в материале.

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Издание напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о том, что Украина не может гарантировать безопасность иностранным чиновникам, которые прибудут на парад в Москву.

Уничтожение российских Су-30 в Черном море

Как сообщал ранее УНИАН, украинская разведка 2 мая уничтожила два вражеских многоцелевых истребителя Су-30. Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал это "историческим моментом". По его словам, истребители были сбиты ракетами "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder, выпущенными с беспилотных катеров Magura-7. Буданов также сообщил, что экипаж первого Су-30 выжил и был подобран в Черном море гражданским судном. По предварительным данным, экипаж второго самолета погиб.

По мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, эти российские истребители, вероятно были оперативно отправлены для уничтожения украинских безэкипажных катеров, которые враг не заметил заранее в Черном море. Эксперт констатировал, что речь идет об уникальной ситуации - с беспилотных катеров за десятки-сотни километров сбита подготовленная цель - один самолет, затем - второй.

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