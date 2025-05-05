Все люди, которые имеют гражданство Украины, обязаны соблюдать все права и обязанности.

Если Украина сейчас не урегулирует вопрос двойного гражданства, то она потеряет большинство людей, которые создают семьи за рубежом. Такое мнение в эфире "Киев 24" озвучил адвокат Сергей Старенький.

"У нас много людей проживает за границей, мы уже более трех лет в этой ситуации, когда большое количество людей вынуждено проживать за границей. За это время создаются семьи, украинка может выйти замуж за гражданина ЕС. У них рождается ребенок и возникает вопрос с гражданством этого ребенка", - рассказал адвокат.

В то же время он подчеркнул, что любой украинец несет все обязанности и имеет все права гражданина Украины. Даже при наличии у него двойного гражданства.

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"Они берут на себя двойное обязательство выполнять гражданство Украины и другой страны. Я не считаю, что это проблема. Наоборот, у нас длительное время не урегулирован этот вопрос. И в рамках интеграции, которую мы проводим с ЕС, мы задекларировали, что мы стремимся стать членами ЕС. Этот вопрос все равно придется решать. На сегодня он неурегулирован. А если у нас в Украине какой-то вопрос неурегулирован, это основание для коррупции", - добавил адвокат.

Двойное гражданство: что известно

Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о введении института множественного гражданства в Украине.

Впоследствии в миграционной службе объяснили, что в случае принятия этого законопроекта, украинцы смогут получать другое гражданство других стран, не отказываясь от украинского. В то же время это касается и граждан других стран, которые хотят получить украинское гражданство. В то же время там отметили, что законопроектом планируется установить четкий перечень государств, в отношении которых именно граждане Украины и иностранцы могут не отказываться от своего гражданства.

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