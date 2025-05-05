На данный момент Neuralink успешно вживила свои мозговые чипы трем пациентам с параличом.

Третий участник экспериментальной программы Neuralink, страдающий от БАС (бокового амиотрофического склероза), стал первым в мире, кто смонтировал и озвучил видео на YouTube силой своей мысли. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

Житель Аризоны Бредфорд Смит, который из-за болезни не может двигаться и говорить, управляет компьютером благодаря импланту в моторной коре мозга. Чип подключили к MacBook пациента через Bluetooth. Чип считывает сигналы мозга и позволяет управлять курсором, мысленно активируя движения языка.

За пару недель мужчина освоился с системой до такой степени, что редактирует видео самостоятельно. Еще одна важная часть проекта – ИИ-синтезатор речи, обученный на основе старых аудиозаписей Бредфорда. Теперь он может не только монтировать ролики, но и "говорить" через компьютер, как будто вернул себе голос.

Видео дня

Бредфорд – не единственный, кто получил помощь от Neuralink. Первый пациент с мозговым имплантом научился управлять компьютерной мышью в начале 2024 года. Он двигал курсор по экрану, просто думая об этом. Второй – разработал аксессуар для зарядки чипа и играл в Counter-Strike 2.

В будущем Маск планирует вживить мозговой чип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.

Кстати, операцию по вживлению Neuralink третьему пациенту проводил робот-хирург R1. По словам Маска, роботы-хирурги могут заменить людей в течение ближайших пяти лет.

Добровольцем для вживления чипа Neuralink теперь может стать каждый, вне зависимости от страны проживания и гражданства. Компания Маска ищет людей с тетраплегией – это заболевание, когда из-за повреждения спинного или головного мозга парализованы руки и ноги.

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