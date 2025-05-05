Политолог считает, что молчание Путина об "Орешнике" может быть связано с проблемами, которые возникли с производством этих ракет.

Уже несколько месяцев подряд российский диктатор Владимир Путин не говорит о баллистической ракете "Орешник", которую он неоднократно называл "высокоточным оружием, у которого нет аналогов". Политолог Вадим Денисенко в эфире "Radio NV" предположил, с чем это может быть связано.

"Меня очень удивило, что он столько месяцев подряд не говорит ничего об "Орешнике". Это же на самом деле было его вундерваффе. Мы помним, как он вспоминал про 10 Махов, как он кому-то из американских журналистов это рассказывал, а потом он рассказывал это на заседании Россия-Центральная Азия, президентам стран Центральной Азии. И видно было, как ему это страшно нравится. Но с того момента, в принципе, как обрезало", - отметил он.

Политолог считает, что молчание Путина об "Орешнике" может быть связано с проблемами, которые возникли у россиян с производством этих ракет.

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"Здесь, конечно, военные эксперты лучше меня скажут, но очень похоже на то, что что-то у них не заладилось с тем "Орешником", и поэтому он вынужден пока о нем молчать", - добавил Денисенко.

Чем опасна российская ракета "Орешник"

Ранее в Foreign Policy объяснили, чем опасна российская баллистическая ракета "Орешник". По словам экспертов, применение этой ракеты может изменить стратегию России в потенциальной будущей войне с НАТО и стать действительно значимой угрозой.

Аналитики отмечают, что современные истребители, особенно F-35, слишком сложны для ремонта в полевых условиях. А десятилетия бюджетных сокращений сосредоточили военно-воздушные силы НАТО лишь на нескольких базах, что сделало их исключительно уязвимыми для боеприпасов типа "Орешника".

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