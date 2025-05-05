Лидер КНР Си Цзиньпин официально подтвердил свой государственный визит в Россию, в рамках которого примет участие в военном параде в Москве 9 мая. И тут стоит понимать, что, во-первых, сам визит не посвящается "параду", он планировался давно. Во-вторых, речь идет о чисто меркантильной повестке дня - от вопросов, связанных с военно-техническим сотрудничеством, до каких-то торговых вопросов, связанных с санкциями.

Для России это очень важно, ведь посещение Москвы со стороны лидера КНР Си Цзиньпина демонстрируют уровень партнерских отношений Китая с РФ.

То есть, для Путина такой визит является знаковым, ведь он воспринимается как некий символ - показать всему миру, что Китай и Россия вместе, что есть согласование позиций.

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С другой стороны, это - определенный инструмент продвижения своих интересов уже Китаем, у него обостряются отношения с Соединенными Штатами. Сейчас Китаю необходимо провести инвентаризацию своих отношений с Россией, определить направления, где им, несмотря на убытки, есть смысл продолжать сотрудничество, а где это сотрудничество не имеет достаточного уровня покрытия этих убытков из других источников.

Стоит понимать, что у КНР все достаточно размеренно и просчитано с Россией. В Пекине понимают, что и как они поставляют, какие позиции закрывают, где возможно расширение, а где - нет, и так далее...

Кроме того, КНР стремится выяснить уровень амбиций Кремля. Собственно говоря, речь о готовности России вести войну, формировании повестки дня по безопасности. Си должен увидеть, планирует ли Россия нападать на Европейский Союз и НАТО? Будет ли РФ пытаться вступать в какие-то провокации с территории Беларуси под третьими флагами? Где место в этой истории Китаю?

И еще один момент - путинский парад важен также тем, что его могут посетить те, кто сейчас еще колеблется, но кому событие в Москве 9 мая может стать полезным как удобная площадка для встреч.

Стоит ли ожидать какого-то всплеска, потепления отношений между РФ и Китаем после этого визита Си в Москву? Нет. Ведь речь о поддержании динамики взаимоотношений, не более. "С момента приезда Си Цзиньпина к Путину Россия перевооружилась", или "РФ обеспечила модернизацию каких-то своих подразделений" - такого не будет. Скорее, надо ожидать переформатирования или снятия каких-то позиций, в которых Китай не заинтересован. И наоборот - продвижения в том, в чем он заинтересован.

К примеру, очевидно, будет подниматься вопрос о дешевой нефти для Китая, о допуске китайских товаров на определенные рынки РФ. Ведь там, где Россия пока может проводить импортозамещение, она пытается ввести протекционистские меры в отношении китайских товаров, не пускает их на свои рынки. Но теперь не сможет этого делать, потому что Китай поставит жесткие условия.

Цель Си не в том, чтобы сделать приятно Путину. Цель Си - инвентаризация отношений. Си едет торговаться.

Виталий Кулик, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества.