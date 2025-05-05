Временный рост ледника не означает стабилизацию - глобальные риски сохраняются, предупреждают ученые.

Между 2021 и 2023 годами Антарктический ледниковый щит впервые за десятилетие увеличил массу - более чем на 107 Гт/год. Это разворот многолетней тенденции потери льда, которая ускорялась последние 20 лет, особенно в Западной Антарктиде и Восточном регионе WL-QML (Земля Уилкса - Земля королевы Мэри), пишет Daily Galaxy.

Причина - аномально высокие осадки, пополнившие массу ледника. Данные миссий GRACE и GRACE-FO фиксируют четкое уменьшение вклада Антарктиды в повышение уровня моря: с +0,39 мм/год (2011-2020) до -0,30 мм/год (2021-2023).

В то же время исследователи предостерегают: ледники Тоттен, Московский, Денман и Винсеннес-Бей остаются критически уязвимыми. Их полный распад может поднять уровень океана более чем на 7 метров.

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Временный рост ледника не означает стабилизацию - глобальные риски сохраняются, и динамика ледяного щита в дальнейшем требует тщательного мониторинга.

Как сообщал УНИАН, ранее новое исследование показало, что единственное место в Арктике, где лед сохраняется круглый год - даже когда наша планета нагревается, - исчезнет быстрее, чем прогнозировалось ранее. И это может иметь последствия для всей экосистемы.

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