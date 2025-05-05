Ступак отметил, что россияне полюбят этот праздник "мракобесия", а тут еще и круглая дата - 80 лет. Но дело не только в этом.

В этом году российский диктатор Владимир Путин и его окружение хотят отпраздновать 80-летие победы во Второй мировой войне, потому что до следующих круглых дат могут не дожить.

Об этом военный эксперт Украинского института будущего, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сказал в эфире на телеканале Суспільне.

"Они полюбят этот праздник "мракобесия"... И здесь круглая дата - 80 лет этой победы. Следующая круглая дата - это будет 85 лет. Но не факт, что в окружении Путина многие добегут до этой отметки. В принципе, еще пять лет. А 90 лет, через 10 лет, возможно и сам Путин не доживет", - подчеркнул Ступак.

Видео дня

В частности, по его мнению, Путин желает в этом году отпраздновать 80-летие победы во Второй мировой войне без всяких неожиданностей для него и его гостей.

"Он хочет их принять, поводить по всем этим определяющим местам", - добавил Ступак.

Эксперт также прокомментировал участие украинских военных на параде в Лондоне.

"А я вам больше скажу - лет через 5 в Киеве, на таком же параде будут присутствовать британские военные, немецкие военные вместе с украинскими. Я не знаю, в каком это формате будет - будет ли это с классической военной техникой, или чествование погибших наших военных и торжественное шествие, но, в любом случае, такие вещи состоятся у нас", - отметил Ступак.

Также эксперт прокомментировал, зачем россиянам объявленное Путиным, так называемое "перемирие" на 9 мая. Он выразил уверенность, что это время на фронте будет использовано для перемещения техники, вывоза раненых и погибших, подвоза боекомплектов, чтобы выбрать лучшие позиции на фронте.

"Но, на 99% это перемирие имеет политическую цель, чтобы праздник, как они себе это определяют, прошел тихонечко, ровно, чтобы не летели украинские беспилотники в направлении Московской области, чтобы не было слышно сигналов воздушной тревоги в Москве и Московской области, чтобы не взрывались украинские беспилотники", - отметил Ступак.

Перемирие на 9 мая

По мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ, бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, в Москве стремятся использовать самопровозглашенное перемирие на 9 мая в свою пользу, чтобы перейти в рамках летней наступательной кампании к реализации своих планов, которые предусматривают полную оккупацию Донецкой, всей Запорожской и Херсонской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: