В ВСУ говорят, что россияне заставляют жителей оккупированных территорий идти на войну.

Российские захватчики на Покровском направлении в зоне ответственности 117 ОМБр активно проводят штурмовые действия малыми пехотными группами, осуществляют механизированные штурмы, а также применяют беспилотники на оптоволокне. В то же время украинские бойцы берут в плен солдат РФ, последним из которых оказался житель оккупированного Крыма. Об этом сообщила начальница отдела коммуникаций 117 отдельной механизированной бригады Юлия Степанюк в эфире "Суспільне. Студия".

"Ночь была насыщенной. Враг продолжает штурмовать, ни днем, ни ночью не останавливается. Они проводят штурмы как и малыми пехотными группами до отделения, так и механизированные штурмы, а это: БМП, танки, продолжают двигаться в нашем направлении. Если сравнить с предыдущей неделей, то на прошлой неделе был механизированный тяжелый штурм, как и пехотой, очень много БМП, так и массированный штурм мотоциклов. На этой неделе такого не наблюдалось, но продолжается наступление, тяжелая артиллерия интенсивно работает, продолжается насыщенность дронов на оптоволокне, штурмы не останавливаются", - подчеркнула она.

Степанюк отметила, что на этом направлении может быть один день "отдыха", то есть затишье, а уже дальше продолжаются три дня штурмов РФ. По ее словам, армия РФ концентрируется на логистических путях, дорогах и железнодорожных соединениях, пытаясь все уничтожить.

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"Город держится. Город еще в обороне, сейчас там ситуация пока стабильная. В нашем направлении они интенсивно пытаются штурмовать, пока не удается продвинуться", - заверила представитель 117 отдельной механизированной бригады.

Она добавила, что против украинской армии воюют мотострелковые бригады, полки, а также увеличивается накопление пехоты, есть пути выдвижений вражеских подразделений.

"Не известно, откуда резервы. Смотря по пленным, которые есть на нашем направлении, это украинцы. Последний был из Крыма. Резервы, возможно, и заканчиваются их, но продолжается мобилизация с оккупированных территорий. Они дальше идут просто разными путями, их мобилизуют, заставляют идти на фронт. Обычно говорят то же самое: силой заставили идти, желания не было, или осуждены, или сбежали из части и их снова осудили и они вынуждены были сидеть в СИЗО, отбывать наказание, или идти на фронт", - отметила пресс-секретарь.

Степанюк рассказала, что, по словам российских пленных, был случай, когда их пошиковали и были две группы, которые должны были штурмовать. Когда один из них отказался, то оккупанты просто начали стрелять по ногам.

Поэтому россияне говорят, что выбора вообще нет, а если они захотят вернуться назад, то их убьют свои же.

Кроме того, пленные говорят, что нет никаких выплат. Также они не имеют никаких документов, карточек и тому подобное.

Ситуация на Покровском направлении

Ранее военный Александр Карпюк рассказал, можно ли удержать Покровск. По его словам, украинские морпехи уже показали, что не так страшен враг, как рассказывают, просто надо грамотно выстраивать оборону.

В то же время военный обозреватель Денис Попович заявил, что Россия не способна окружить Покровск, но может дойти до Днепропетровщины. В частности он напомнил, что линия фронта находится недалеко от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

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