По словам эксперта, сейчас Украина пишет историю морского дела.

Поражение российского Су-30 украинским морским дроном Magura свидетельствует о том, что сейчас есть возможность создания для врага довольно сложной ситуации, ведь он сделал ставку именно на использование авиации.

Об этом заявил главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков в эфире "Киев24".

"Остается надеяться, что такие операции станут привычными для Украины и неожиданными для врага одновременно", - сказал он.

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По словам Каткова, Украина уже не впервые использует надводные дроны для уничтожения воздушных целей.

"Зимой был уничтожен российский вертолет, и поврежден другой. Сейчас речь идет о первом в истории сбитии с дрона именно реактивного истребителя. Это значительно сложнее. Объективно, Украина никогда не была большой морской державой, но мы сейчас пишем историю морского дела, потому что использование морских дронов для создания зоны запрета доступа, причем у берегов, которые контролирует РФ - действительно крайне эффективно. И мы этого достигаем довольно прагматичными и эффективными средствами в виде дронов", - пояснил эксперт.

Он отметил, что теперь РФ будет очень сложно, поскольку она сделала ставку на авиацию.

"Если речь идет о том, что есть один дрон, на котором установлены ракеты, которые могут сбивать даже истребители, то это означает, что есть технология производства таких дронов, есть технология интеграции этих ракет... Есть возможность создания для врага довольно сложной ситуации, когда ему нужно найти контрмеры борьбы с нашими зенитно-ракетными дронами. Это очень сложно, потому что враг сделал ставку на авиацию. Это были вертолеты, и был момент, когда эффективно их применял. Мы установили зенитные ракеты на дронах, сбили вертолеты. И враг начал использовать возможно больше авиацию для противодействия украинским безэкипажным катерам. Теперь мы можем сбивать авиацию. И что остается у врага - отдельный вопрос, как он будет этому противодействовать", - подчеркнул Катков.

Сбитие российских истребителей

Украинская разведка за один день уничтожила два вражеских многоцелевых истребителя Су-30. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что это был "исторический момент".

Так, по его словам, истребители были сбиты ракетами "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder, выпущенными с беспилотных катеров Magura-7.

Он рассказал, что ГУР использовало в атаке три беспилотных катера Magura-7, два из которых стреляли по самолетам. Он пояснил, что Magura-7 является вариантом ПВО Magura-5, при этом отказался уточнить разницу между ними.

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