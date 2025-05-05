По словам Жмайло, в Кремле волнуются, чтобы парад победы не стал парадом национального позора.

Масштабный сбой в работе интернет-провайдеров и мобильных операторов российские власти устроили намеренно, потому что "проводят репетицию" зачистки воздушного пространства во время запланированного парада 9 мая на Красной площади. Об этом в эфире телемарафона рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Это работа средств радиоэлектронной борьбы. Например, когда россияне запускают по Украине "шахеты", они ставят уже 12-канальные антенны китайского производства, то есть китайские технологии им помогают. И во многих образцах, в том числе и фанерных дронах, мы находим украинские сим-карты", - сказал Жмайло.

Он отметил, что вокруг Москвы выстроена многоуровневая линия ПВО, и для ее скоординированной деятельности и нужно зачищать радиопространство.

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"Вокруг Москвы они уже фактически выстраивали 4 эшелона ПВО. Они в том числе снимают с других регионов, которые им не жалко. Поперетаскивали все еще "живое" из Казани, из Грозного... У них там идут С-300, С-400, и аж в самой Москве это "Панцири" на крышах... И чтобы все эти системы работали, тем более между собой были скоординированы, нужно проводить такую зачистку радиопространства", - пояснил Жмайло.

По его словам, в Кремле очень переживают, потому что если во время парада будет даже не попадание украинского дрона, а просто будет звучать воздушная тревога, это станет не парадом победы, а национальным позором. Поэтому россияне так тщательно к этому готовятся.

Эксперт считает, что во время парада от Украины, вероятно, все же будут "поздравления", единственное, почему это может не произойти, если Запад предложит нам что-то взамен.

"А здесь предложения два - деньги или оружие. Но, к сожалению, ни первого, ни второго мы не получили...", - констатировал Жмайло.

Обвал связи в России - что известно

Как писал УНИАН, в РФ 5 мая во время подготовки к параду, который запланирован 9 мая на Красной площади, произошел масштабный сбой в работе интернет-провайдеров и мобильных операторов. Пользователи жаловались, что есть перебои связи и интернет-соединения сразу у всех основных провайдеров - "Билайн", "Мегафон", МТС, Т2, "Ростелеком" и Yota. Также "упали" банковские приложения и ряд сервисов - Telegram, WhatsApp и др.

В то же время власти РФ заявили, что проблемы связаны с подготовкой и проведением парада Победы в Москве.

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