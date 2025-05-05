Гетманцев отметил, что, говоря о будущем, он советовал бы коллегам из правительства для начала исчерпать ресурс детенизации.

Народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отреагировал на новость о рекомендации МВФ повысить НДС в Украине.

"Опять вижу очередную волну в СМИ о поднятии НДС как результат посещения нашими представителями МВФ. МВФ не посещал, рекомендации не получал, но могу вам ответственно заявить, что нет, о повышении НДС речь не шла и не идет. По крайней мере в этом созыве парламента", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Гетманцев отметил, что, говоря о будущем, он советовал бы коллегам из правительства для начала исчерпать ресурс детенизации (в том числе проведя реформу таможни и БЭБ), сократить собственные неэффективные расходы (вроде абсолютно не действенного кэшбэка), воспользоваться резервом от дополнительного размещения ОВГЗ.

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"А уже потом задумываться, или нет, над ставками НДС", - добавил он.

Потенциальное повышение НДС - о чем идет речь

Forbes Ukraine со ссылкой на чиновников, приобщенных к дискуссиям МВФ и Всемирного банка Spring Meetings, сообщил, что представители МВФ рекомендовали Украине для увеличения поступлений в бюджет с 2026 года повысить на логи - в частности, налог на добавленную стоимость (НДС), а также перейти на прогрессивную шкалу налогообложения.

При этом конкретики о том, когда и как могут быть изменены ставки упомянутых выше налогов во время встреч речь не шла, фискальные меры обсуждались на уровне идей.

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