Создание такой коалиции прокомментировал будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.

Социал-демократическая партия Германии сегодня, 5 мая, официально подписала коалиционное соглашение с лидерами Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что подписание соглашения "Ответственность за Германию" через 10 недель после досрочных выборов определяет формат нового правительства, которое станет пятой коалицией в истории ФРГ в таком составе.

"Коалиционное соглашение, которое мы сегодня подписываем, четко демонстрирует наше стремление работать серьезно, сфокусировано, с пониманием проблем", - отметил будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.

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По его словам, партии начнут работать "с первого же дня".

Политическая ситуация в Германии - последние новости

Ранее в Германии ответили США на обвинения в "скрытой тирании" в стране. Известно, что госдеп США заявлял, что Германия "ущемляет демократию" из-за признания ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) экстремистской.

"Это демократия. Это решение является результатом тщательного и независимого расследования для защиты нашей Конституции и верховенства права. Именно независимые суды будут иметь окончательное решение. Мы научились из нашей истории, что праворадикальный экстремизм нужно останавливать", - отметили в МИД Германии.

В то же время следующий канцлер Германии Фридрих Мерц объявил состав будущего правительства Германии. В частности министром иностранных дел страны станет сторонник поддержки Украины.

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