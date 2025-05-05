Джули Дэвис будет совмещать обязанности временного поверенного США в делах Украины и посла США на Кипре.

Временная поверенная в делах США Джули Дэвис прибыла в Украину и приступила к выполнению своих дипломатических обязанностей. Об этом сообщает посольство США в Украине в сети X.

"Мы рады приветствовать в Киеве Временного поверенного в делах США в Украине Джули С. Дэвис. После подписания исторического Соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины посол Дэвис прибыла в Украину в критическое время для продолжения реализации политики Президента Трампа, направленной на завершение войны и обеспечение длительного мира и процветания в Украине", - говорится в сообщении.

В то же время, как сказано на сайте Посольства США, посол Дэвис с 2023 года занимает должность посла США на Кипре и будет оставаться аккредитованной там в течение своего пребывания в Киеве.

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Она является карьерным дипломатом высшего руководящего состава дипломатической службы США. Ее 30-летняя карьера в Государственном департаменте США охватывает многочисленные командировки в страны Восточной Европы.

До назначения послом в Республику Кипр посол Дэвис работала специальным посланником по вопросам Беларуси в Вильнюсе, Литва. В 2020 году она была утверждена первым послом США в Республике Беларусь с 2008 года.

Посольство США в Украине

В апреле посол США в Украине Бриджит Бринк решила оставить свою должность. В Украине она работала с мая 2022 года.

1 мая стало известно, что посольство США в Украине временно возглавит карьерный дипломат Джули С. Дэвис.

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