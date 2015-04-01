Не читал, но осуждаю: в России по доносу коллег судят школьного учителя за стихи о Крыме

Донос на Бывшева прислал его коллегам некий "патриот Крыма", и сотрудники школы дружно его поддержали - в частности, директор школы Людмила Агошкова сразу обратилась к бывшему прокурору Кромского района, пишет Новая газета.

Агошкова также рассказала, что до событий в Украине Бывшев писал другие стихи — про Великую Отечественную войну, про быт, издал сборник детских стихотворений.

"Что с ним случилось потом - я не знаю. Насколько мне известно, его детство было как-то связано с Украиной и мать оттуда", - сказала директор.

Примечательно, что все без исключения сотрудники школы, пожелавшие выступить свидетелями обвинения, путались в показаниях и не помнили, о чем было стихотворение.

Вспомнить содержание и даже название экстремистского стихотворения Бывшева директор школы Люмила Агошкова не смогла — сослалась на то, что читала его один раз и то — год назад.

"Просто я могу сказать, что это стихотворение — не патриотическое. Александр Михайлович в этом стихотворении был не на стороне нашей Отчизны, а на стороне другого государства. Понимаю, что сейчас можно много аргументов привести в ответ, но мое мнение и мнение всего нашего коллектива такое — это стихотворение антироссийское", - сказала она.

Елена Ершова, завуч Кромской школы по воспитательной работе, была одноклассницей Бывшева. Она заявила, что ей творчество Бывшева не нравится, но не смогла процитировать или вспомнить название стихотворения, ставшего поводом для разбирательства.

Сын Людмилы Агошковой Александр, преподаватель ОБЖ в Кромской школе, обвинил Бывшева в "крайне либеральных, то есть русофобских" взглядах. При этом всего стихотворения он не понял, так как там есть фразы по-украински, а в том, что понял, его смутили призывы "убивать путинских чекистов".

"В этом стихотворении нет такого призыва. Про «убивать» вообще ничего не сказано. Есть призыв не отдавать крымскую землю путинским чекистам", - сказал адвокат Бывшева Владимир Сучков.

Читайте такжеВ Симферополе судят крымского татарина за демонстрацию украинского флага"Я это так понимаю: если не отдавать землю - то с применением оружия. А применять оружие - значит, убивать", - ответил свидетель.

Наконец, учитель английского языка Вячеслав Костяков заявил, что не испытывает неприязни ни к кому из участников процесса, но Бывшев ему отвратителен.

"Бывшев откровенно поддерживает разрыв нашего народа. Он поддерживает право украинцев на независимость и европейский выбор. Я считаю, это недопустимо. Мы — один народ: Украина, за исключением, может быть Галиции, это Россия. При помощи своих покровителей Бывшев призывает к убийствам русских", - заявил Костяков, уточнив на вопрос судьи, что покровители это члены "русского ПЕН-центра", о враждебности которых России он смотрел передачу по телевизору.

Также Костяков обвинил Бывшева в том, что он получает переводы в банке.

Всего обвинительное заключение по «делу Бывшева» строится на показаниях 43 свидетелей, в основном — учителей. Две лингвистические экспертизы выдали два противоположных вывода о наличии и отсутствии в стихе разжигания вражды.

Сам Александр Бывшев прогнозов по исходу процесса делать не хочет. Его адвокат Владимир Сучков заявил журналистам, что у него есть основания рассчитывать на оправдательный приговор.

Стих, или как о нем написала galychyna.if.ua, "стихотворный плакат" Александра Бывшева "Украинским патриотам" опубликован в сети в нескольких вариантах. Ниже подан один из них.

Невідомий спецназ виник якийсь там.

(Кремль ни гу-гу о «тайных пришлецах».)

«Ні п’яді Криму путінським чекістам!» —

Звучит набатом в раненых сердцах.

На всі підступності москальської банди

Ответьте по-бандеровски, друзья:

«Хай захлинуться кров’ю окупанти!» —

Иначе «з цією сворою» нельзя.

Зустріньте ворогів, як діди ваші,

Чтоб не топтался здесь чужой сапог.

Для них свинцевої приготуйте каші.

В нещадній битві бережи вас Бог!

Ховати вам патрони iще рано —

Росія погрожує марш-кидком.

Хай дух живе Шухевича Романа!

Хай стане вам Господь провiдником!