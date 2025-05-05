По словам россиян, бои ведутся вблизи сел Званное и Теткино.

Украинские войска во второй раз прорвали границу Курской области, выпустив ракеты и использовав спецтехнику для пересечения минных полей. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на российских репортеров.

Отмечается, что украинцы взорвали мосты ракетами, а утром, воспользовавшись плохими погодными условиями, начали бронетанковую атаку.

В частности один из российских Telegram-каналов, который пишет о войне в Украине, сообщил, что около 50 украинских бойцов пересекли линию разграничения, а бои велись вблизи сел Званное и Теткино.

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"Машины разминирования начали проделывать проходы в минных полях, за ними пошла бронетехника с военными. На границе идет ожесточенный бой", - говорится в сообщении.

В The Telegaph напомнили, что в прошлом месяце российское военное руководство заявило, что украинские военные были полностью вытеснены из Курской области после того, как они совершили крупнейшее вторжение на территорию РФ со времен Второй мировой войны.

Курская область - последние новости

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что буферная зона, созданная ВСУ возле Курщины, остается актуальной. По его словам, эта операция, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей.

Кроме того, сообщалось, что в Курской области бойцы ССО уничтожили группу морпехов РФ, а также двух взяли в плен. По словам военных, одного военнопленного воины ССО эвакуировали в безопасное место на носилках, а другой ковылял самостоятельно.

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