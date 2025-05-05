Кристина Старикова показала последствия вражеского обстрела.

В результате вражеского обстрела города Мирноград Донецкой области был уничтожен родной дом Кристины Стариковой - бэк-вокалистки группы Ziferblat.

Кристина, которая выполняет высокие вокальные партии в конкурсной песне Bird of Pray, рассказала о трагедии в своих соцсетях. Обстрел произошел накануне и нанес очередные разрушения и боль ее родному городу.

"Спасибо вам, друзья, это действительно очень печальная новость... Киев стал для меня временным домом, городом на пути к мечтам и получения образования по выбранной профессии, но я очень хотела и планировала вернуться домой. Я искренне благодарна за вашу поддержку и готовность помочь. К счастью, все мои родные и близкие живы и здоровы. Поэтому призываю - лучше давайте направим нашу помощь на поддержку наших защитников", - сказала Кристина.

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Ежедневно украинская делегация в Швейцарии сталкивается с новыми вызовами, ведь давление растет на фоне трагических новостей из дома. Несмотря на все, группа Ziferblat продолжает подготовку к выступлению, чтобы достойно представить Украину на международной сцене.

Напомним, ранее Тина Кароль, Джамала и другие звезды поддержали группу Ziferblat перед Евровидением.

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