Менеджмент рэперши рассказал, почему так произошло.

Украинская певица Jerry Heil, которая в 2024 году представляла Украину на "Евровидении-2025" с alyona alyona, выступит в Базеле одна, без рэперши.

Jerry Heil анонсировала выступление в интервал-актах в Базеле.

"Привет, Европа и Австралия. Это Jerry Heil из Украины. Жду не дождусь встречи с вами в Базеле. Потому что угадайте что? Я буду выступать на "Евровидении-2025" в этом году", - поделилась певица.

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В то же время менеджмент реперши alyona alyona в комментарии "Музвару" подтвердил, что ее даже не позвали.

Кроме того, в этом году Jerry Heil будет объявлять оценки от Украины.

Евровидение 2025 - что известно

В 2025 году Украину будет представлять группа Ziferblat, которая победила в национальном отборе. По словам участников, поездка на Евровидение стоит им примерно 120-130 тысяч долларов.

Всего в шоу примут участие 37 стран. В финал автоматически попадут представители стран "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса Швейцария.

Первый полуфинал состоится 13 мая, второй - 15 мая, а грандиозный финал - 17 мая.

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