Май обещает быть насыщенным в финансовом плане.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН назвал три самые благоприятные даты в мае 2025 года для каждого знака Зодиака. Эти даты идеально подходят для финансовых начинаний, покупок, карьерного роста или старта бизнеса.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/molfar_taro

Видео дня

Овен

Овен, чей огненный дух управляется Марсом, в мае 2025 года получит мощный импульс для финансовых свершений. Космические ритмы этого месяца откроют перед вами двери к процветанию, если вы будете действовать смело, но с мудростью.

14 мая (18 лунный день, Стрелец) - Солнце в Тельце образует гармоничный аспект с Юпитером, что разжигает искры удачи. Энергия Стрельца добавляет оптимизма, делая этот день идеальным для крупных покупок, таких как автомобиль, техника или даже недвижимость. Это также благоприятный момент для запуска рискованных проектов, которые обещают быструю прибыль. Ваша харизма будет притягивать нужных людей, поэтому доверяйте своей интуиции.

22 мая (25 лунный день, Рыбы/Овен) - Луна переходит в ваш знак, активизируя внутренний огонь и финансовую интуицию. Этот день отлично подходит для краткосрочных инвестиций, торговли или подписания сделок. Энергия Овна усиливает вашу уверенность, но избегайте поспешных решений.

29 мая (3 лунный день, Рак) - Венера в Раке в трине с Нептуном создает мягкую, но мощную энергетику для переговоров и привлечения партнеров. Этот день благоприятен для карьерных собеседований или презентаций, особенно если вы стремитесь к повышению. В эти дни избегайте импульсивности, доверяйте внутреннему голосу, но проверяйте детали. Космос поддерживает ваши амбиции, если вы действуете с четким намерением. Для усиления денежной энергии носите при себе красную яшму или гематитовый амулет. Эти камни резонируют с вашей стихией огня, помогая притягивать достаток. Перед важными финансовыми шагами проведите короткую медитацию, представляя, как золотой свет наполняет ваше сердце и кошелек. Это настроит вас на вибрацию процветания.

Телец

Телец, под покровительством Венеры, в мае 2025 года будет окружен аурой стабильности и достатка. Ваша земная натура притягивает материальные блага, если вы действуете с терпением и доверием к космическим ритмам.

8 мая (12 лунный день, Дева/Весы) - Луна в Деве гармонизирует с Ураном, открывая двери к неожиданным финансовым возможностям. Это идеальный день для покупок, повышающих ваш комфорт, например, мебели, декора или техники для дома. Энергия Девы помогает вам анализировать предложения, а Весы добавляют гармонии в переговорах.

17 мая (20 лунный день, Козерог) - Юпитер в Рыбах усиливает вашу интуицию, делая этот день благоприятным для запуска бизнеса, особенно связанного с красотой, модой или творчеством. Козерог добавляет практичности, помогая вам строить прочный фундамент.

25 мая (28 лунный день, Телец) - Луна в вашем знаке в гармонии с Венерой создает магическую энергетику для привлечения инвесторов или заключения долгосрочных сделок, например, покупки недвижимости. В эти дни избегайте упрямства и доверяйте потоку. Ваши действия, подкрепленные терпением, принесут щедрые плоды. Для усиления энергии держите при себе зеленый нефрит или носите изумрудный амулет, резонирующие с вашей земной сущностью. Перед финансовыми решениями представьте, как корни дерева соединяют вас с землей, наполняя стабильностью. Эта практика усилит вашу денежную ауру. Космос призывает вас строить достаток с любовью к себе и миру.

Близнецы

Близнецы, управляемые Меркурием, в мае 2025 года почувствуют легкость и гибкость в финансовых делах. Ваша способность адаптироваться и находить возможности откроет новые горизонты.

3 мая (7 лунный день, Рак/Лев) - Меркурий в вашем знаке в секстиле с Марсом дает ясность для быстрых и выгодных сделок. Энергия Рака добавляет интуиции, а Лев - уверенности, делая этот день идеальным для торговли, краткосрочных инвестиций или покупок гаджетов.

12 мая (16 лунный день, Скорпион) - Солнце в Тельце гармонизирует с Плутоном, способствуя карьерному росту через влиятельные знакомства. Презентуйте свои идеи, подавайте резюме или договаривайтесь о повышении. Скорпион добавляет глубины вашим решениям.

27 мая (30/1 лунный день, Близнецы) - Луна в вашем знаке усиливает творческий потенциал, что делает этот день благоприятным для запуска проектов, которые могут стать источником дохода, например, в сфере коммуникаций или медиа. В эти дни избегайте распыления энергии, сосредоточьтесь на главном. Космос поддерживает вашу гибкость, если вы действуете с ясным умом. Носите голубой агат или цитрин, чтобы усилить ясность мыслей и притянуть удачу. Перед важными шагами проведите дыхательную практику, представляя, как воздух наполняет вас идеями и изобилием. Ваша сила - в скорости и сообразительности, так что доверяйте своим талантам.

Рак

Рак, управляемый Луной, в мае 2025 года погрузится в эмоциональную глубину финансовых возможностей. Ваша интуиция станет проводником к процветанию, если вы доверитесь внутреннему голосу и избежите чрезмерной сентиментальности.

2 мая (6 лунный день, Рак) - Луна в вашем знаке в трине с Венерой создает мягкую, но мощную энергетику для покупок, связанных с домом и семьей. Это идеальный день для приобретения декора, бытовой техники или вещей, повышающих уют. Энергия Рака усиливает вашу чувствительность к выгодным предложениям, а Венера добавляет гармонии в финансовых решениях.

11 мая (15 лунный день, Скорпион) - Венера в Раке в гармонии с Юпитером в Рыбах усиливает вашу харизму, делая этот день благоприятным для привлечения деловых партнеров или инвесторов. Скорпион добавляет магнетизма, что помогает заключать сделки с долгосрочной выгодой. Используйте этот день для переговоров или презентаций.

29 мая (3 лунный день, Рак) - Юпитер в Рыбах в трине с Луной открывает возможности для долгосрочных инвестиций, таких как недвижимость, образование или семейный бизнес. Энергия этого дня способствует решениям, которые укрепят ваше будущее. В эти дни избегайте сомнений и доверяйте своим чувствам, но проверяйте детали контрактов. Космос призывает вас заботиться о себе и близких, строя стабильность. Для усиления денежной энергии носите лунный камень или жемчуг, которые резонируют с вашей водной сущностью. Перед важными финансовыми шагами проведите медитацию, представляя, как океанская волна приносит вам достаток. Визуализируйте серебристый свет, наполняющий ваш дом и кошелек. Эта практика поможет синхронизироваться с космическим потоком процветания. Ваша сила - в чувствительности и заботе, так что используйте их, чтобы притянуть богатство.

Лев

Лев, управляемый Солнцем, в мае 2025 года будет сиять в финансовых делах, притягивая возможности своей природной харизмой. Космические ритмы поддержат ваши амбиции, если вы будете действовать со щедростью и избегаете чрезмерной драмы.

4 мая (8 лунный день, Лев) - Луна в вашем знаке в гармонии с Марсом разжигает внутренний огонь, давая энергию для смелых карьерных шагов. Это идеальный день для презентаций, собеседований или запуска творческих проектов, которые могут принести доход. Энергия Льва усиливает вашу уверенность, делая вас центром внимания.

13 мая (17 лунный день, Скорпион/Стрелец) - Солнце в Тельце гармонизирует с Плутоном, способствуя заключению влиятельных сделок. Скорпион добавляет глубины вашим решениям, а Стрелец - оптимизма, что делает этот день благоприятным для переговоров о повышении или инвестирования в амбициозные проекты.

31 мая (5 лунный день, Рак/Лев) - Венера в Раке в трине с Нептуном создает магию для творческих инициатив, которые могут стать источником дохода, например, в искусстве или медиа. В эти дни доверяйте своей силе, но избегайте эгоцентризма. Космос поддерживает ваше величие, если вы делитесь светом с другими. Носите цитрин или янтарь, чтобы усилить ауру достатка. Перед финансовыми решениями представьте, как солнечный свет наполняет вас богатством и уверенностью. Проведите короткую практику, стоя под солнцем, и почувствуйте, как его тепло заряжает вашу денежную энергию. Ваша харизма - это магнит для процветания, так что сияйте ярко, но с мудростью.

Дева

Дева, под покровительством Меркурия, в мае 2025 года проявит свою практичность и аналитический ум, которые приведут к финансовому успеху. Космос призывает вас доверять деталям, но избегать перфекционизма.

6 мая (10 лунный день, Дева) - Луна в вашем знаке в гармонии с Ураном способствует аналитическим покупкам, таким как техника, программное обеспечение или инструменты для работы. Энергия Девы усиливает ваше внимание к деталям, помогая находить выгодные предложения.

15 мая (18 лунный день, Стрелец/Козерог) - Юпитер в Рыбах открывает карьерные возможности, особенно через международные контакты или образовательные проекты. Козерог добавляет структуры, делая этот день идеальным для подачи резюме или переговоров о повышении.

24 мая (27 лунный день, Овен/Телец) - Венера в Раке в гармонии с Луной способствует партнерствам, которые принесут доход, например, в консалтинге или творческих сферах. В эти дни сосредоточьтесь на главном, избегайте чрезмерной критики. Космос поддерживает вашу эффективность, если вы действуете с терпением. Носите зеленую яшму или малахит, чтобы усилить стабильность и ясность. Перед решениями проведите практику заземления, представляя, как корни соединяют вас с землей, наполняя изобилием. Визуализируйте, как каждый ваш шаг создает прочный фундамент для богатства. Ваша сила - в дисциплине и внимательности, так что используйте их для процветания.

Весы

Весы, управляемые Венерой, в мае 2025 года окажутся в гармонии с космическими потоками, притягивая финансовые возможности своей природной дипломатичностью и чувством красоты. Ваш талант находить баланс между желаниями и реальностью станет ключом к процветанию.

9 мая (13 лунный день, Весы) - Луна в вашем знаке в гармоничном аспекте с Меркурием создает идеальные условия для заключения выгодных сделок или совершения покупок, связанных с искусством, модой или красотой. Энергия Весов усиливает ваш эстетический вкус, помогая выбирать ценные вещи, которые со временем вырастут в стоимости. Это также отличный день для переговоров, ведь ваша харизма будет на пике.

18 мая (21 лунный день, Козерог/Водолей) - Солнце в Тельце гармонизирует с Плутоном, что делает этот день благоприятным для деловых переговоров с влиятельными партнерами. Энергия Козерога добавляет практичности, а Водолея - креативного подхода, что идеально для запуска инновационных проектов или презентации идей.

28 мая (2 лунный день, Близнецы/Рак) - Венера в Раке в трине с Нептуном создает магическую атмосферу для инвестирования в проекты, связанные с творчеством, социальными инициативами или благотворительностью, которые впоследствии принесут доход. В эти дни избегайте нерешительности, доверяйте своей интуиции, но проверяйте детали. Космос поддерживает вашу способность создавать гармонию, если вы действуете с любовью к себе и миру. Для усиления денежной энергии носите розовый кварц или опал, которые резонируют с вашей воздушной сущностью. Перед финансовыми шагами проведите медитацию, представляя, как золотой свет баланса наполняет ваш кошелек и сердце. Визуализируйте, как ваши действия создают равновесие между материальным и духовным. Эта практика поможет синхронизироваться с потоком изобилия. Ваша сила - в умении находить компромиссы и строить мосты, так что используйте это для привлечения богатства.

Скорпион

Скорпион, управляемый Плутоном, в мае 2025 года будет магнетическим и трансформационным в финансовых делах. Ваша глубина и интуиция откроют двери к возможностям, которые изменят ваше материальное положение.

10 мая (14 лунный день, Весы/Скорпион) - Луна в вашем знаке в гармонии с Юпитером в Рыбах усиливает интуитивные решения, особенно в отношении рискованных, но перспективных инвестиций. Энергия Скорпиона добавляет глубины, а Весы - дипломатичности, делая этот день идеальным для заключения сделок или покупки ценных активов.

16 мая (19 лунный день, Козерог) - Юпитер в Рыбах в трине с Венерой открывает возможности для трансформационных финансовых шагов, таких как инвестирование в недвижимость или запуск бизнеса. Козерог добавляет структуры, помогая строить прочный фундамент.

30 мая (4 лунный день, Рак) - Венера в Раке в гармонии с Луной усиливает вашу харизму, способствуя успешным переговорам о партнерстве или привлечению инвесторов. В эти дни избегайте чрезмерной подозрительности, доверяйте своей силе. Космос поддерживает вашу трансформационную энергию, если вы действуете со страстью и мудростью. Носите обсидиан или гранат, чтобы усилить защиту и денежный поток. Перед решениями проведите практику, представляя, как темное пламя очищает ваш путь к богатству. Визуализируйте, как ваша внутренняя сила притягивает изобилие. Ваша глубина и смелость - это магнит для процветания, так что используйте их с уверенностью.

Стрелец

Стрелец, управляемый Юпитером, в мае 2025 года будет полон оптимизма и авантюрного духа, которые откроют финансовые горизонты. Ваша вера в возможности притянет удачу, если вы будете действовать с размахом, но без легкомыслия.

13 мая (17 лунный день, Скорпион/Стрелец) - Луна в вашем знаке в гармонии с Солнцем в Тельце способствует смелым начинаниям, таким как запуск бизнеса или инвестирование в путешествия или образование. Энергия Стрельца добавляет энтузиазма, а Скорпион - глубины.

21 мая (24 лунный день, Рыбы) - Солнце в Близнецах в секстиле с Юпитером усиливает креативность, делая этот день идеальным для запуска проектов в медиа, маркетинге или издательском деле. Рыбы добавляют интуиции.

29 мая (3 лунный день, Рак) - Венера в Раке в трине с Нептуном способствует партнерствам, которые принесут доход через международные или творческие инициативы. Избегайте поспешности, доверяйте своей интуиции. Носите бирюзу или аметист, чтобы усилить удачу. Представьте, как стрела летит к цели, принося богатство. Ваша сила - в свободе и оптимизме.

Козерог

Козерог, управляемый строгим Сатурном, в мае 2025 года проявит свою дисциплину и стратегический подход, которые приведут к финансовому успеху. Ваша способность строить прочный фундамент и двигаться к цели шаг за шагом откроет двери к процветанию.

16 мая (19 лунный день, Козерог) - Луна в вашем знаке в гармонии с Ураном создает мощную энергию для долгосрочных инвестиций, таких как недвижимость, ценные бумаги или технологические стартапы. Энергия Козерога усиливает вашу практичность, а Уран добавляет инновационного видения, что делает этот день идеальным для заключения сделок, которые обеспечат стабильность.

23 мая (26 лунный день, Овен) - Юпитер в Рыбах в секстиле с Солнцем в Близнецах открывает карьерные возможности, особенно через международные контакты или проекты, связанные с образованием. Энергия Овна добавляет смелости для быстрых решений, но сохраняйте холодный ум.

31 мая (5 лунный день, Рак/Лев) - Венера в Раке в трине с Нептуном способствует заключению партнерских соглашений, которые принесут доход через творческие или социальные инициативы. В эти дни избегайте чрезмерной осторожности, доверяйте своему опыту, но будьте открыты к новому. Космос поддерживает вашу настойчивость, если вы действуете с четким планом и верой в собственные силы. Для усиления денежной энергии носите черный оникс или гематит, которые резонируют с вашей земной сущностью. Перед финансовыми шагами проведите медитацию, представляя, как гора, на которой вы стоите, наполняет вас стабильностью и достатком. Визуализируйте, как каждый ваш шаг укрепляет фундамент вашего богатства. Эта практика поможет синхронизироваться с потоком процветания. Ваша сила - в терпении и стратегии, поэтому используйте их, чтобы строить финансовую империю с мудростью и дальновидностью.

Водолей

Водолей, управляемый Ураном, в мае 2025 года будет полон инновационных идей и креативной энергии, которые откроют новые финансовые горизонты. Ваша способность мыслить нестандартно притянет возможности, если вы избегаете чрезмерной импульсивности.

18 мая (21 лунный день, Козерог/Водолей) - Луна в вашем знаке в гармонии с Меркурием в Близнецах способствует запуску проектов, связанных с технологиями, медиа или социальными инициативами. Энергия Водолея усиливает вашу оригинальность, а Козерог добавляет структуры, делая этот день идеальным для презентаций или переговоров о финансировании.

20 мая (23 лунный день, Водолей/Рыбы) - Солнце в Близнецах в секстиле с Юпитером открывает двери к сотрудничеству с единомышленниками, что принесет доход через инновационные идеи. Рыбы добавляют интуиции, помогая находить нестандартные решения.

28 мая (2 лунный день, Близнецы/Рак) - Венера в Раке в трине с Нептуном способствует инвестированию в проекты, связанные с искусством или благотворительностью, которые впоследствии станут прибыльными. В эти дни доверяйте своим идеям, но проверяйте детали. Космос поддерживает вашу уникальность, если вы действуете с верой в будущее. Носите аметист или голубой топаз, чтобы усилить интуицию и удачу. Перед решениями представьте, как молния освещает ваш путь к богатству. Визуализируйте, как ваши идеи взлетают, принося достаток. Ваша сила - в свободе и креативности, так что используйте их для создания финансового успеха.

Рыбы

Рыбы, управляемые Нептуном, в мае 2025 года погрузятся в интуитивный поток, что приведет к финансовому процветанию. Ваша способность чувствовать космические ритмы откроет двери к возможностям, если вы избегаете иллюзий.

21 мая (24 лунный день, Рыбы) - Луна в вашем знаке в трине с Венерой в Раке создает магическую энергию для запуска творческих проектов, таких как искусство, музыка или литература, которые принесут доход. Энергия Рыб усиливает вашу чувствительность, помогая находить выгодные предложения.

29 мая (3 лунный день, Рак) - Юпитер в вашем знаке в гармонии с Солнцем в Близнецах способствует привлечению партнеров или инвесторов для долгосрочных инициатив, например, в сфере образования или духовности. Рак добавляет эмоциональной глубины.

31 мая (5 лунный день, Рак/Лев) - Венера в Раке в трине с Нептуном усиливает харизму, делая этот день идеальным для переговоров о финансировании. Доверяйте интуиции, но проверяйте факты. Носите аквамарин или жемчуг, представляя, как океан приносит богатство. Ваша сила - в мечтательности и чувствительности.

Вас также могут заинтересовать новости: