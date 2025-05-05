Самоходную артиллерийскую установку оснастили новой бронекабиной от компании "Украинская бронетехника".

На вооружении 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ появился новый вариант украинской 155-мм/52 самоходной гаубицы 2С22 "Богдана". На это обратил внимание военно-технический блог bmpd.

Новую версию условно обозначают как "5.0". Самоходная артиллерийская установка в этой модификации имеет новую бронекабину от компании "Украинская бронетехника" и использует колесное шасси Tatra T815-7 (8х8).

Надо полагать, что сама артиллерийская установка не претерпела изменений, хотя украинские военные давно говорят об одном важном недостатке, а именно - высоко вынесенный казенник пушки, из-за которого заряжать оружие довольно трудно.

Как сообщалось, несмотря на установленный полуавтоматический досылатель, украинские военные его не используют из-за технических особенностей. Они отмечают, что конструкция не предусматривает одновременного заряжания и наведения пушки.

САУ "Богдана" - справка УНИАН

155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" стала первой украинской САУ, которую разработали под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм. По данным из открытых источников, гаубица получила боевое крещение в 2022 году, а в 2023-м САУ официально приняли на вооружение ВСУ.

Напомним, в апреле УНИАН сообщил, что наша страна увеличила производство САУ "Богдана 2С22" с шести единиц в месяц в 2023 году до 36. Увеличить показатели смогли благодаря поддержке европейских партнеров, которые инвестировали средства в украинскую оборонку.

А еще раньше была представлена буксируемая версия артсистемы, которая получила название "Богдана-Б".

Причину ее появления объясняли тем, что Украина способна произвести больше артиллерийских частей к "Богдане", чем чешская компания Tatra может изготовить шасси для этой артиллерийской установки.

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