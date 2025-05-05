Наибольшие суммы доходов задекларировали жители Киева, Днепропетровщины и Львовщины.

В 2024 году в Украине официально стало больше миллионеров на 6,6 тысяч - до более 17 тысяч человек, сообщает Государственная налоговая служба со ссылкой на главу ГНС Руслана Кравченко.

"Всего более 17 тысяч человек задекларировали доходы свыше миллиона гривень. В целом миллионерами задекларирован доход в сумме 253,6 млрд грн, к уплате определено 8,7 млрд грн налоговых обязательств. А один из жителей Киева определил рекордную сумму своих налоговых обязательств по НДФЛ и военного сбора к уплате в бюджет - более 4,6 млрд гривень", - говорится в сообщении со ссылкой на главу ведомства.

В целом, по данным ГНС, граждане Украины за 2024 год задекларировали 326 миллиардов гривень доходов. Это на 107 млрд гривень больше, чем в прошлом году.

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Наибольшие суммы доходов задекларировали жители:

1. Киева - 156 млрд гривень.

2. Днепропетровщины - почти 30 млрд гривень.

3. Львовщины - 18,2 млрд гривень.

4. Киевской области - 17,5 млрд гривень.

Наибольшие суммы были задекларированы по иностранным доходам, наследству, дарению и доходам от продажи объектов движимого и недвижимого имущества.

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Как сообщил глава ГНС, в целом украинцы подали более 170 тысяч деклараций. По результатам декларирования, граждане самостоятельно определили к уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 8,1 млрд гривень и военного сбора – более 1,5 млрд гривень.

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Напомним, что Кабинет министров одобрил законопроект по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Он предусматривает налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах вроде Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka и т.д.

Председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко рассказал, что за три года, с 2020 по 2022, украинцы заработали на платформе OnlyFans 111 миллионов долларов.

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