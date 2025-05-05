Тем временем в Пакистане сообщают об успешном учебном запуске ракеты класса "земля-земля".

Главный маршал авиации Индии А. П. Сингх заявил, что Воздушные силы страны находятся в полной боевой готовности вдоль границы с Пакистаном. Об этом пишет Bharat24.

Отмечается, что главный маршал авиации недавно встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и представил ему план подготовки к войне. По его словам, Военно-воздушные силы находятся в состоянии повышенной готовности, истребители Rafale готовы к полету

Как говорится в материале, на передовых базах развернуты самые современные истребители, такие как Rafale, непрерывно продолжаются отработки дальних полетов.

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"Сеть противовоздушной обороны была активирована, чтобы на любое вторжение или деятельность можно было отреагировать в течение нескольких минут", - пишет издание.

В то же время издание The Times of India сообщило, что Пакистан на фоне напряженных отношений с Индией после нападения на Пахалгам в понедельник провел успешный учебный запуск ракеты класса "земля-земля" серии Fatah с дальностью полета 120 километров в рамках текущих учений.

Обострение отношений между Индией и Пакистаном

Как сообщал ранее УНИАН, 22 апреля в индийском городе Пахалгам, что в штате Джамму и Кашмир, боевики открыли огонь по туристам: погибли 26 человек, еще 17 получили ранения. Индия обвинила в инциденте Пакистан.

29 апреля стало известно, что на границе между Индией и Пакистаном начались боевые действия. Стрельбу зафиксировали в секторе Паргвал-Ахнур в Джамму. Министр информации Пакистана заявлял о "достоверных данных разведки" о том, что Индия намерена нанести военный удар в течение следующих 24-36 часов.

Также в конце апреля Пакистан заявил о сбитии "индийского дрона", который пытался нарушить воздушное пространство страны вдоль линии контроля - фактической границы, разделяющей спорную территорию Кашмира между двумя ядерными державами. По словам трех представителей сил безопасности Пакистана, дрон углубился на сотни метров в контролируемую Пакистаном часть Кашмира.

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