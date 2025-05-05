В прошлом году доля российского газа в импорте Евросоюза упала до 19% с более 40% до полномасштабного вторжения.

Европейский Союз намерен инициировать меры по запрету импорта российского газа до конца 2027 года. Таким образом блок стремится разорвать связи со страной, которая когда-то была его крупнейшим поставщиком энергоресурсов, пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что в прошлом году импорт из России сократился до около 19% от общего объема закупок газа в ЕС с более чем 40% до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Чтобы продвинуться в реализации плана по преодолению этой зависимости, ЕС планирует предложить в июне запретить весь импорт газа по новым соглашениям с Россией и существующим контрактам. Эти ограничения, касающиеся примерно трети импорта, вступят в силу не позднее конца 2025 года.

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В агентстве отмечают, что как и трубопроводный газ, большинство российского СПГ-газа закупается по долгосрочным контрактам с европейскими покупателями с жесткими условиями "бери или плати".

Согласно планам, Еврокомиссия планирует в июне представить предложение о запрете импорта российского газа, поступающего как по трубопроводам, так и в форме СПГ по этим долгосрочным соглашениям. Сам запрет вступит в силу до конца 2027 года.

По словам собеседников Bloomberg, этот срок зависит от способности блока обеспечить альтернативные поставки СПГ из США, Катара, Канады и Африки. Сейчас закупки в США обсуждаются в рамках торговых переговоров с администрацией президента Дональда Трампа.

Поставки российского газа в Европу

15 апреля стало известно, что Европейский Союз изучает возможности разрыва газовых контрактов с Россией. Так, юристы ищут путь, который позволит блоку не выплачивать РФ крупных штрафов.

Ранее сообщалось, что ЕС представит детальный план по отказу от российского газа и нефти. Блок обязался отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года в ответ на вторжение Кремля в Украину.

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