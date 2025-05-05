По итогам исследования оказалось, что наиболее надежными являются японские автомобили.

Специалисты назвали бренды, которые выпускают самые надежные автомобили. Всего в рейтинг вошли 26 автопроизводителей из разных стран мира, пишет Visualcapitalist.

Отмечается, что специалисты использовали данные Consumer Reports. Эксперты портала попросили читателей рассказать, как часто у них возникали проблемы с их транспортными средствами за последние 12 месяцев. В анализе принимали участие подержанные автомобили 2015-2020 модельных годов.

По итогам исследования оказалось, что наиболее надежными являются японские машины. Первые места заняли Toyota и Lexus, тогда как на третьей позиции оказалась Mazda. На четвертой и пятой позициях рейтинга расположились Honda и Acura.

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Среди неяпонских брендов в первую десятку попали только Buick, Volvo и Cadillac. Mercedes-Benz оказался на 11-й позиции, а BMW - на 12-й.

Отметим также, что Toyota стала наиболее популярным автомобильным брендом в 2024 году. В целом ей удалось продать более 9 миллионов автомобилей. На второй позиции оказался немецкий Volkswagen, тогда как третье место занял китайский BYD.

Какой автомобиль выбрать - советы специалистов

Недавно западные эксперты определили самые надежные автомобили Honda с пробегом. Первое место разделили сразу две модели известного бренда - Civic и Jazz.

Также специалисты назвали идеальный автомобиль для начинающих водителей. По их мнению, тем, кто ищет свой первый автомобиль, стоит обратить внимание на модель Peugeot 108.

Среди главных преимуществ этого авто - малые эксплуатационные расходы и низкий расход топлива. Отмечается также, что Peugeot 108 легко отремонтировать, поскольку на рынке можно найти много запасных деталей.

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