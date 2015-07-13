В России учителя осудили за проукраинские стихи

По решению суда Бывшеву, преподававшему в местной школе немецкий язык, также запрещено работать учителем.

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В марте 2014 года после аннексии Россией Крыма Александр Бывшев написал два стихотворения, в которых в резких выражениях призвал украинцев сопротивляться интервентам, сообщает Русская служба ВВС.

В рамках заведенного на него уголовного дела была проведена лингвистическая экспертиза, которая не обнаружила ничего криминального в стихах Бывшева.

Однако затем была проведена еще одна экспертиза, согласно которой стихи Бывшева возбуждают ненависть и вражду к русским. Именно эту, повторную экспертизу суд приобщил к делу.