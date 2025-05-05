Китайские студенты объединили древние методы и современное оборудование, чтобы воспроизвести рецепт риса.

Китайские студенты объединили древние методы эпохи Хань и современные технологии, чтобы приготовить рис по рецепту, найденному в 2000-летней рукописи.

Как пишет InterestingEngineering, команда из 11 студентов изучала бамбуковую рукопись, найденную в гробнице военного генерала из провинции Хунань - У Яна. Студенты решили попытаться максимально точно воспроизвести его любимый рецепт риса, описанный в рукописи.

Сорта риса и методы приготовления изменились за 2000 лет, так что, как признал руководитель проекта Ши Цзин, "полная аутентичность невозможна", но они объединили древние методы с современным оборудованием, чтобы "прикоснуться к древней мудрости".

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Так, студенты решили отказаться от специализированного сосуда для пропаривания риса. Вместо этого они использовали традиционную деревянную пароварку и глиняные горшки, которые до сих пор используются в китайских деревнях.

Также для приготовления по совету шеф-повара Хэ Цзюсяня, они выбрали неклейкий рис, напоминающий зерно из Хунани эпохи Хань.

После замачивания риса на полчаса, как было написано в рукописи, они слили воду и варили его в течение 20 минут. Затем они дали рису высохнуть на воздухе, прежде чем добавили воду и пропарили его еще 15 минут.

в результате рис получился "рассыпчатым, но эластичным", команда отметила "приятный вкус" и "низкое содержание сахара", что идеально соответствует современным диетам, заботящимся о здоровье.

Ранее шеф-повар Джейми Оливер поделился своим идеальным рецептом приготовления риса, на который понадобится всего 15 минут.

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