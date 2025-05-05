Что же до линейки iPhone 17, то в этом году разделения по времени запуска не планируется.

Apple планирует кардинально перестроить график выпуска своих смартфонов. Вместо одновременного выхода всех моделей в сентябре, как это было ранее, теперь будет два отдельных этапа запуска, сообщает авторитетный портал The Information.

Изменения вступят в силу с 2026 года. Так, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max выйдут по стандартному расписанию в сентябре. А вот базовые iPhone 18 появятся только весной 2027 года, одновременно с бюджетным iPhone 18e.

По информации The Information, такой сдвиг может быть связан с премьерой первого складного iPhone, который дебютирует на рынке одновременно с Pro-моделями осенью 2026 года. По слухам, устройство будет выполнено в форм-факторе книжки, как Galaxy Z Fold, получит два экрана и самый тонкий корпус среди всех iPhone – 4,5 мм в разложенном виде.

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Таким образом Apple хочет подстегнуть продажи дорогих версий iPhone, которые приносят купертиновцам самые большие деньги. Тем же, кто хочет сэкономить, придется набраться терпения и ждать.

Что же до линейки iPhone 17, то в этом году разделения по времени запуска не планируется. Все четыре телефона будут представлены и выпущены этой осенью.

Слухи за 5 месяцев до анонса iPhone 17 говорят, что это будет самая интересная серия за долгое время. Так, стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые дисплеи, обновится селфи-камера, а "прошки" впервые за шесть лет удивят новым дизайном.

Еще одна причина дождаться iPhone (2025) – совершенно новая модель iPhone 17 Air, которая придет на смену iPhone Plus. Если верить утечкам, это будет самый тонкий смартфон в истории компании с толщиной всего 5,5 мм.

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