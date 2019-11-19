В МВД Грузии рассказали о последствиях вчерашнего разгона акции протеста в Тбилиси

На задержанных составили админпротоколы по статьям «неповиновение законным требованиям органов правопорядка» и «мелкое хулиганство» Кодекса административных правонарушений Грузии.

Во время разгона акции протеста в Тбилиси пострадали шесть человек, правоохранители задержали 18 активистов.

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Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, вечером 18 ноября спецназ разблокировал от протестующих все входы в здание парламента, применив водометы и слезоточивый газ.

Движение на проспекте Руставели, который заблокировали активисты, было восстановлено, правоохранители оттеснили митингующих на тротуары и убрали разбитые перед зданием парламента палатки.

"18 ноября во время акции у здания парламента по статьям "неподчинение законным требованиям органов правопорядка" и "мелкое хулиганство" Кодекса административных правонарушений в общей сложности МВД задержало 37 человек", - сказано в сообщении.

В правоохранительном ведомстве также отметили, что при разгоне пострадало шесть человек, двое из которых - полицейские. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Как сообщал УНИАН, из-за провала парламентом голосования по конституционной реформе избирательного законодательства 14 ноября оппозиция и общественные активисты объявили о начале бессрочных протестов и разбили перед зданием парламента на проспекте Руставели палаточный лагерь.

Перед тем они уже выдвинули власти такие требования: назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе; формирование временного, технического правительства; реорганизация Центральной избирательной комиссии.

Для принятия законопроекта о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером в грузинском парламенте не хватило 12 голосов. После этого участники движения "Стыдно", общественные активисты и представители оппозиционных партий перекрыли проезжую часть проспекта Руставели, устроив сидячую забастовку.