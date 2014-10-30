The Guardian: Почему Европа отворачивается от Украины?

Об этом пишет лидер оппозиционных сил Беларуси Андрей Санников в своей статье, которая называется «Почему Европа отворачивается от Украины?», опубликованной в британской газете The Guardian.

Шансы Украины на выживание довольно слабые сегодня, а будущее выглядит мрачно. Причиной этого является позиция главного игрока в войне в Украине. Этот игрок не Россия – страна, которая развязала войну в Украине. Этот игрок – Запад или, если быть точнее, Европа.

Самое большое и наиболее успешное объединение демократических стран в мире, Европейский союз, все более неохотно стремится помогать Украине выжить.

Количество политических групп, склонных поддерживать президента России Владимира Путина в европейских странах растет, как среди правящих партий, так и в оппозиции; от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его правящей партии «Фидес» до ультраправых оппозиционных партий, которые получают довольно хорошие результаты на национальных выборах, например, Марин Ле Пен и ее «Национальный Фронт» во Франции. Сочувствие и поддержку также выражают радикальные националисты из венгерской партии «За лучшую Венгрию (Йоббик)», националистическая партия Бельгии «Фламандский интерес», ультраправая греческая партия «Золотая Заря», «Австрийская Партия Свободы» и итальянская «Лига севера», и это далеко не все.

Кроме того, все больше европейских политиков и интеллектуалов оправдывают агрессию России.

Они начинают с «безопасной» темы – Крыма, о котором почти забыли не только в Европе, но и в самой Украине – а затем выражают свое мнение о том, что федерализация (читайте распад) Украины будет хорошим решением.

Они пишут открытые письма индивидуально или в группах в поддержку агрессии Путина, следуя примеру голландского профессора Сеса Хамелинка (который извинился перед Путиным за ложь об Украине в средствах массовой информации) или более 300 немецких интеллектуалов. Среди них есть и авторитетные личности, не только такие известные, как Герхард Шредер, бывший канцлер Германии, которому платит «Газпром», но и Гельмут Шмидт, еще один бывший канцлер, и Гюнтер Ферхойген, бывший комиссар Европейского союза. Все больше европейских аналитиков и журналистов сходятся во мнении о том, что в Украине полный бардак, и не стоит накачивать ее деньгами, поскольку это не принесет никакой пользы, пока ей не будут правильно управлять.

Кроме того, существует неуместная идеология, согласно которой евроскептики могут поддержать все что угодно, что противоречит Евросоюзу, и поэтому они склонны поддерживать политику Путина касательно Украины и выступают против санкций в отношении России.

Европа хочет торговать с Россией, и она вполне счастлива, когда получает российские деньги, не пытаясь разобраться в их происхождении, поэтому так много европейских лидеров повторяют слова прокремлевских политиков, экспертов, журналистов и интеллектуалов. Деньги решают все.

Господство России

Создается впечатление, что Европа снова собирается повторить свой любимый постулат: «Россия, несомненно, для нас важнее, чем какое-либо другое бывшее советское государство». Так было каждый раз до того как в Украине разгорелась война. Европа не хочет, чтобы её беспокоили. Она не хочет видеть опасность для себя в войне России с Украиной. Она хочет вернуться к «обычному ведению бизнеса» с Россией как можно скорее. Война – это помеха. Трупы украинских патриотов – это помеха.

Европа не может понять, что это война с Европой, а не с Украиной, и что Путин, если не потерпит убедительное поражение, будет продолжать свою экспансию и ревизионизм. Основа для этого уже есть: Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия, русские меньшинства в странах Балтии, Калининградский эксклав, а теперь еще и Донецк с Луганском – этого более чем достаточно для масштабного наступления Кремля на Европу.

Украинцы противостояли такому сценарию с ноября 2013 г. по февраль 2014 г. Они боролись против российского господства. Они боролись не за Соглашение об ассоциации с ЕС, а за свое достоинство, за те ценности, на которых строилась Европа. Они выиграли, став объектом агрессии, и получили очень небольшую помощь извне, чтобы справиться с этой агрессией и спасти страну.

Европа слишком медленно признавала эту угрозу и еще медленнее реагировала на нее. И сегодня по-прежнему в Европе не до конца понимают, что эта угроза гораздо больше, чем война России в Украине. Её нужно воспринимать как угрозу для Европы.

Да, в Украине бардак: в политическом, экономическом, финансовом плане. Скорее всего, бардак там будет еще много лет, но это не значит, что стране не надо помогать. Кроме того помогать нужно срочно. У Европы должна быть долгосрочная стратегия помощи самой себе, а это значит, помощи Украине в том числе.

Санкции против России – это наименьшее, что может сделать Европа, чтобы помочь в краткосрочной перспективе. Европейские компании и те, кто выступают против санкций, должны признать, либо нужно убедить их признать, что их политическое и бизнес будущее зависит от солидарности с украинским народом в это трудное время.

Путин более решительно настроен на то, чтобы продолжать агрессию, чем ЕС на то, чтобы защищать свои ценности. Путин готов идти на жертвы за счет русского народа, в то время как европейские компании не готовы рисковать прибылью ради будущего процветания Европы.

Смертельные ошибки

Даже если Европа, в конце концов, преодолеет свою медлительность в принятии решений и перестанет быть скромной, отвечая агрессору, её долгосрочная стратегия относительно собственного будущего даже не в поле зрения. Кроме того, она совершает серьезные, если не сказать смертельные, ошибки, которые сделают её, мягко говоря, еще менее защищенной.

Осуждая агрессивную политику России и обсуждая вопрос о санкциях для противодействия такой политике, Европа возвращается к своей бесперспективной политике потакания диктаторам соседних с Россией стран.

Президента Беларуси Александра Лукашенко, который еще вчера был изгоем в Европе, вдруг начали считать даже не «меньшим злом», а законным посредником и независимым игроком на стороне Украины. Он становится звездой европейских СМИ, которые выстраиваются в очередь, чтобы взять у него интервью, в том числе Euronews и France 24.

Европа внезапно согласилась с тем, что Лукашенко имеет право быть посредником в переговорах об Украине, при этом, как оказалось, он коварно помог Путину продвинуться вперед в вопросе признания террористов на востоке Украины. Под видом «мирных» переговоров в Минске, высокий представитель ЕС встретился с Лукашенко, постыдно проигнорировав политику ЕС, запрещающую контакты на высшем уровне с Беларусью до тех пор, пока все политзаключенные не будут освобождены.

Кого волнуют политзаключенные и продолжающиеся репрессии в Беларуси, когда половина Европы обхаживает Лукашенко, чтобы он купил их лосось, молоко, яблоки, морепродукты, сыр и колбасы, чтобы обойти российское эмбарго на импорт продуктов с Запада? «Белорусский пармезан» – сегодня это новый бренд в Москве.

О запрете ЕС на контакты на высоком уровне все забыли, не решив проблему репрессий и оставив в тюрьмах политзаключенных, один из которых, Николай Статкевич, был кандидатом в президенты на последних выборах.

Не имеет значения и то, что Лукашенко голосовал против территориальной целостности Украины в ООН, и что Россия делает то, что ей хочется в военном плане на территории Беларуси. Абсолютно неважно то, что в интервью телеканалу Euronews он предложил отправить войска в Украину под видом миротворцев, тем самым нарушив Конституцию Беларуси – явная попытка помочь Путину узаконить военное присутствие в Украине, поскольку в Беларуси вообще нет миротворцев.

Никого это не волнует, так как он помогает пищевой промышленности Европы, и этого более чем достаточно, чтобы забыть обо всех его зверствах и начать открывать для него двери в Европу. Лукашенко очень счастлив от этого и реагирует предсказуемо, усиливая репрессии против гражданского общества и независимых СМИ.

«Международные диктаторы»

И это касается не только Лукашенко. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также усилил репрессии, притесняя, избивая и арестовывая оппозиционных политиков, активистов гражданского общества, правозащитников и журналистов. В Азербайджане более 100 политзаключенных, в том числе известные защитники прав человека Лейла и Ариф Юнус. И это происходит в то время как Азербайджан председательствует в Комитете министров Совета Европы.

Алиев известен тем, что он тратит огромное количество денег на спонсирование лоббирования интересов своего режима на Западе. Есть даже специальный термин для этого – «икорная дипломатия». Его инвестиции окупаются. Его мало осуждают за его жестокость по отношению к инакомыслящим, и в то же время его пригласили на саммит НАТО в сентябре и предложили принять участие в восстановлении Афганистана вместе с западными партнерами.

Европа совершает огромную ошибку, позволяя себе считать диктаторов на постсоветском пространстве «меньшим злом», поскольку их можно использовать для того, чтобы помешать агрессии Путина. Целью Путина, возможно даже главной целью, является сохранение и защита «международных диктаторов» всеми возможными способами для того, чтобы атаковать западные ценности и сам Запад. Он готов ждать и сделать паузу, чтобы тщательно подготовить эту атаку с помощью таких, как Лукашенко.

Довольно лицемерно со стороны Польши, Латвии и Литвы, соседей Беларуси, с одной стороны поднимать тревогу и по праву требовать присутствия войск НАТО на своей территории, чтобы защитить их от потенциальной агрессии России, и в то же время дать обратный ход санкционной политике и смягчить свою позицию в отношении ближайшего военного союзника Путина и отца-основателя «международных диктаторов» на постсоветском пространстве.

Когда слышишь, что новое европейское руководство заявляет о необходимости активизировать критическое взаимодействие с Беларусью, это настораживает. Очевидно, что под этим ЕС подразумевает меньше критики и больше взаимодействия с диктатором.

Украина и Европа будут находиться в опасности до тех пор, пока будут существовать «международные диктаторы». Любое взаимодействие с одним из диктаторов в надежде справиться с другими приведет к еще большей нестабильности, усилению репрессий и другим войнам в Европе.