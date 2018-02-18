Рыба гниет с головы: президента Банка Латвии задержали в рамках дела о коррупции

​​​​​​​Премьер-министр подчеркивает, что нет никаких признаков, свидетельствующих об угрозах для финансовой системы Латвии.

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК) назначило президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу статус задержанного в рамках уголовного дела.

Об этом говорится в распространенном заявлении премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса, сообщает DELFI.

"Сейчас ни у меня, ни у других должностных лиц нет никаких оснований вмешиваться в работу БПБК. Ведомство действует профессионально и точно. Как только руководство БПБК сочтет необходимым предоставить обществу информацию о ходе следствия, это незамедлительно будет сделано. Правительство полностью доверяет антикоррупционному бюро и готово предоставить всю необходимую поддержку, не допуская никакого вмешательства в работу БПБК", - отметил Марис Кучинскис.

Читайте такжеЛатвия призвала Украину исключить ее из списка оффшоров и вручила нотуПремьер-министр подчеркивает, что нет никаких признаков, свидетельствующих об угрозах для финансовой системы Латвии.

Сообщается, что для анализа ситуации в понедельник, 19 февраля, будет созвано экстренное заседание Кабинета министров.

Как сообщает издание, в пятницу, 16 февраля, БПБК провела обыски в кабинете и в доме Илмара Римшевича. В субботу, 17 февраля, Римшевич вернулся в Латвию и вечером прибыл в здание БПБК, а покинул его только в ночь на воскресенье на автомобиле БПБК.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины рассматривает возможность исключения Эстонии и Латвии из перечня государств, операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.