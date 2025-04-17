У США большие проблемы с развертыванием комплексов Typhon с Tomahawk, - Defense Express

Вместо Typhon США могут рассмотреть мобильные пусковые установки Long Range Fires.

У США есть две батареи ракетного комплекса Typhon, который способен запускать крылатые ракеты Tomahawk на расстояние до 1800 км, а также зенитные ракеты SM-6, способные поражать наземные цели по баллистической траектории на расстоянии 460 км. Их планируют развернуть в Тихоокеанском регионе, что может стать довольно непростой задачей, пишет Defense Express.

В издании обратили внимание на рельеф и логистическую архитектуру этого региона. Дело в том, что Тихоокеанский регион выделяется большим количеством малых островов, а города в нем имеют узкие улицы. Более того, мягкая почва и частые дожди могут сильно затруднить десантирование и передвижение тяжелой крупногабаритной техники.

Журналисты напомнили, что каждая батарея ракетного комплекса состоит из четырех пусковых установок, командного пункта, транспортно-заряжающей машины и машин поддержки. Пусковые установки, командный пункт и транспортно-зарядная машина фактически являются грузовиками с прицепами, что делает их малопроходимыми и крупногабаритными. Поэтому им будет трудно передвигаться по Тихоокеанскому региону.

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В издании подчеркнули, что для передислокации этого комплекса на другой остров нужна соответствующая портовая инфраструктура или взлетно-посадочная полоса длиной не менее 1065 метров. Поэтому в США заинтересовались беспилотной мобильной пусковой установкой Long Range Fires (LRF), которая способна заменить или дополнить пусковые установки комплекса Typhon.

В издании добавили, что LRF можно транспортировать даже вертолетами CH-47 Chinook. Эти пусковые установки основаны на базе наземного беспилотного автомобиля JLTV ROGUE Fires.

LRF имеет значительно более компактные габариты по сравнению с Typhon. Также этот комплекс быстрее и легче Typhon.

В издании напомнили, что LRF уже становятся на вооружение Корпуса морской пехоты США. Всего американская армия купила более 100 таких пусковых установок.

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